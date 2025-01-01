«Машина божественна, ціна безбожна»: за скільки продають раритетну «Волинянку»
Сьогодні, 20:38
На популярному сайті автооголошень продають колекційну «Волинянку» 1990 року випуску.
Оголошення розмістив продавець Олександр з Миколаєва, передає "Конкурент".
Зі слів продавця, автомобіль серії ЛуАЗ 969 купувався новим на заводі в Луцьку. Пробіг – 1 тис. км.
«Машина купувалася новою на заводі в Луцьку. Пробіг до Миколаєва і пару разів виїжджали пройти техогляд. Відповідно зберігання тільки в гаражі на колодках! Справжня капсула часу – не плутайте з реставрацією, будь ласка!» – йдеться в оголошенні.
За колекційний автомобіль просять 8 тисяч доларів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Оголошення розмістив продавець Олександр з Миколаєва, передає "Конкурент".
Зі слів продавця, автомобіль серії ЛуАЗ 969 купувався новим на заводі в Луцьку. Пробіг – 1 тис. км.
«Машина купувалася новою на заводі в Луцьку. Пробіг до Миколаєва і пару разів виїжджали пройти техогляд. Відповідно зберігання тільки в гаражі на колодках! Справжня капсула часу – не плутайте з реставрацією, будь ласка!» – йдеться в оголошенні.
За колекційний автомобіль просять 8 тисяч доларів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Донеччині загинув Герой з Волині Сергій Панасюк
Сьогодні, 21:15
«Машина божественна, ціна безбожна»: за скільки продають раритетну «Волинянку»
Сьогодні, 20:38
Типові проблеми під час реєстрації на Таобао та як їх вирішити
Сьогодні, 20:18
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 13 жовтня
Сьогодні, 20:00
В Україні стрімко здорожчали помідори
Сьогодні, 19:21