«Машина божественна, ціна безбожна»: за скільки продають раритетну «Волинянку»
На популярному сайті автооголошень продають колекційну «Волинянку» 1990 року випуску.

Оголошення розмістив продавець Олександр з Миколаєва, передає "Конкурент".

Зі слів продавця, автомобіль серії ЛуАЗ 969 купувався новим на заводі в Луцьку. Пробіг – 1 тис. км.

«Машина купувалася новою на заводі в Луцьку. Пробіг до Миколаєва і пару разів виїжджали пройти техогляд. Відповідно зберігання тільки в гаражі на колодках! Справжня капсула часу – не плутайте з реставрацією, будь ласка!» – йдеться в оголошенні.

За колекційний автомобіль просять 8 тисяч доларів.

