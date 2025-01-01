«Машина божественна, ціна безбожна»: за скільки продають раритетну «Волинянку»





Оголошення розмістив продавець Олександр з Миколаєва, передає



Зі слів продавця, автомобіль серії ЛуАЗ 969 купувався новим на заводі в Луцьку. Пробіг – 1 тис. км.



«Машина купувалася новою на заводі в Луцьку. Пробіг до Миколаєва і пару разів виїжджали пройти техогляд. Відповідно зберігання тільки в гаражі на колодках! Справжня капсула часу – не плутайте з реставрацією, будь ласка!» – йдеться в оголошенні.



За колекційний автомобіль просять 8 тисяч доларів.

