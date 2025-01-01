Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 13 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 2-4° тепла, вдень 10-12° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-5° тепла на поверхні грунту місцями заморозки 0-2°, вдень 8-13° тепла.
