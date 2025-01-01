Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 13 жовтня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 13 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-4° тепла, вдень 10-12° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла на поверхні грунту місцями заморозки 0-2°, вдень 8-13° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, прогноз, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 13 жовтня
Сьогодні, 20:00
В Україні стрімко здорожчали помідори
Сьогодні, 19:21
Армія РФ атакує по всій лінії фронту, але майже ніде не просувається: дані ISW
Сьогодні, 18:15
У Ковелі стартує опалювальний сезон: деталі
Сьогодні, 17:10
Волинська митниця: вересень приніс майже $3,7 млрд
Сьогодні, 16:03
Медіа
відео
1/8