На Донеччині загинув Герой з Волині Сергій Панасюк

У бою за Україну, її свободу і незалежність віддав своє життя солдат із Ковеля Панасюк Сергій Іванович.

Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.

Стрілець-санітар штурмового батальйону Сергій Панасюк загинув 6 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Білицьке Покровського району Донецької області.

Прощання з бійцем відбудеться у понеділок, 13 жовтня, за наступним порядком:

12:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
13:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.

Поховають Захисника на Алеї Героїв міського кладовища.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого.

На Донеччині загинув Герой з Волині Сергій Панасюк
