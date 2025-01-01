На Донеччині загинув Герой з Волині Сергій Панасюк
Сьогодні, 21:15
У бою за Україну, її свободу і незалежність віддав своє життя солдат із Ковеля Панасюк Сергій Іванович.
Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.
Стрілець-санітар штурмового батальйону Сергій Панасюк загинув 6 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Білицьке Покровського району Донецької області.
Прощання з бійцем відбудеться у понеділок, 13 жовтня, за наступним порядком:
12:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
13:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховають Захисника на Алеї Героїв міського кладовища.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого.
