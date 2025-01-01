На Донеччині загинув Герой з Волині Сергій Панасюк

Панасюк Сергій Іванович.



Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.



Стрілець-санітар штурмового батальйону Сергій Панасюк загинув 6 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Білицьке Покровського району Донецької області.







Прощання з бійцем відбудеться у понеділок, 13 жовтня, за наступним порядком:



12:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;

13:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.



Поховають Захисника на Алеї Героїв міського кладовища.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого.

