Сили оборони звільнили село Малі Щербаки на Запорізькому напрямку

Українські військові повернули під контроль населений пункт Малі Щербаки на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідне відео опублікував 24 окремий штурмовий батальйон "Айдар" у соцмережах.

Зазначається, що підрозділи "Айдару" спільно зі 33 окремим штурмовим полком підняли у населеному пункті український прапор.

"Цей успіх - результат чіткої взаємодії, рішучості та злагодженої роботи підрозділів. Кожен подібний крок - це ще одна сторінка нашої боротьби, що триває щодня, попри втому, ризики та втрати", - наголосили бійці.

Малі Щербаки лежать уздовж лінії Кам’янське - Оріхів. На початку літа російські війська просунулися до цього населеного пункту, після чого він перебував у сірій зоні або під контролем противника.

