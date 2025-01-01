Сили оборони звільнили село Малі Щербаки на Запорізькому напрямку





Як повідомляє



Зазначається, що підрозділи "Айдару" спільно зі 33 окремим штурмовим полком підняли у населеному пункті український прапор.



"Цей успіх - результат чіткої взаємодії, рішучості та злагодженої роботи підрозділів. Кожен подібний крок - це ще одна сторінка нашої боротьби, що триває щодня, попри втому, ризики та втрати", - наголосили бійці.



Малі Щербаки лежать уздовж лінії Кам’янське - Оріхів. На початку літа російські війська просунулися до цього населеного пункту, після чого він перебував у сірій зоні або під контролем противника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові повернули під контроль населений пункт Малі Щербаки на Запорізькому напрямку.Як повідомляє РБК-Україна , відповідне відео опублікував 24 окремий штурмовий батальйон "Айдар" у соцмережах.Зазначається, що підрозділи "Айдару" спільно зі 33 окремим штурмовим полком підняли у населеному пункті український прапор."Цей успіх - результат чіткої взаємодії, рішучості та злагодженої роботи підрозділів. Кожен подібний крок - це ще одна сторінка нашої боротьби, що триває щодня, попри втому, ризики та втрати", - наголосили бійці.Малі Щербаки лежать уздовж лінії Кам’янське - Оріхів. На початку літа російські війська просунулися до цього населеного пункту, після чого він перебував у сірій зоні або під контролем противника.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію