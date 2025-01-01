Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 13 жовтня

На 13 жовтня 2025 року прогнозується помірне збурення земного магнітного поля, орієнтовно на рівні G1. Протягом доби можливі періоди підвищеної активності, коли індекс Kp може досягати значень, близьких до порогових.Дія сонячного вітру, зумовлена потоками плазми з корональних дірок, здатна підтримувати коливання магнітосфери. При сприятливих умовах компонент магнітного поля Bz може бути орієнтований південно, що підсилить вплив бурі.Отже, хоча сильна буря не передбачається, нестабільні фази магнітної активності цілком можливі.Для людей з підвищеною чутливістю навіть помірні магнітні бурі можуть спричиняти головні болі, відчуття розбитості або дискомфорт у ділянці скронь.Зміни магнітного поля здатні впливати на вегетативну нервову систему, що проявляється коливаннями артеріального тиску або порушеннями серцевого ритму.У вечірні години можуть з’явитися труднощі з засинанням, неспокійний сон, ранні пробудження або відчуття втоми з самого ранку. Крім того, знижується здатність до концентрації, може проявлятися розсіяність, слабкість чи загальна “розпливчастість” думок.У людей із хронічними захворюваннями часто спостерігається загострення симптомів під час магнітної бурі.