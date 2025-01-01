Понад 20 років на службі: історія рятувальниці з Волині
Сьогодні, 07:15
Марта Милостива — офіцерка-рятувальниця громади. Свою кар’єру в службі порятунку вона розпочала у 2003 році та стала першою жінкою-офіцеркою у Ковельському районі. За освітою — філологиня, але після навчання опанувала спеціальність інспектора з пожежної безпеки.
Сьогодні Марта Милостива — офіцер-рятувальниця громади, підполковник служби цивільного захисту, історію жінки розповіли в Головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій Волині.
Перший виїзд, каже Марта Милостива, пам’ятає й досі: узимку, при сильному морозі, горів житловий будинок у селі Заріччя. Їхала туди громадським транспортом, шукала дорогу, розпитуючи людей, бо тоді ще не було навігаторів.
"Коли я тільки прийшла на посаду, колеги поставилися скептично — мовляв, що може жінка у такій справі. Але коли почала працювати нарівні з чоловіками — бажання кепкувати швидко зникло", — згадує Марта.
Основна робота жінки — контроль пожежної та техногенної безпеки на підприємствах і об’єктах району. Проте протягом служби Марта неодноразово виїжджала на масштабні пожежі та надзвичайні події. Їй доводилось бачити втрату домівок, техніки, бізнесу. Але найстрашніше — людські життя.
"Взимку 2022 року під час мого чергування сталася пожежа в житловому будинку. Загинули двоє дітей — 6 і 2 років. Психологічно було дуже важко, адже я сама мама…" — ділиться офіцерка.
Разом із чоловіком, який теж працює в службі цивільного захисту, Марта виховує двох доньок — 19-річну Ірину та 12-річну Дарину.
