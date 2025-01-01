На Чорновола в Луцьку – аварія
Сьогодні, 10:04
Зранку сьогодні, 13 жовтня, трапилася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Чорновола в Луцьку.
Про це у телеграмі повідомляє Вечірній Луцьк.
У Луцьку на вулиці Чорновола трапилася автопригода. Там зранку сьогодні, 13 жовтня, зіткнулися дві автівки.
У Mercedes суттєво пошкоджений бампер — ймовірно, удар був сильним.
На місці працюють патрульні.
