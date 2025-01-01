На Чорновола в Луцьку – аварія





Про це у телеграмі повідомляє Вечірній Луцьк.



У Луцьку на вулиці Чорновола трапилася автопригода. Там зранку сьогодні, 13 жовтня, зіткнулися дві автівки.



У Mercedes суттєво пошкоджений бампер — ймовірно, удар був сильним.



На місці працюють патрульні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зранку сьогодні, 13 жовтня, трапилася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Чорновола в Луцьку.Про це у телеграмі повідомляє Вечірній Луцьк.У Луцьку на вулиці Чорновола трапилася автопригода. Там зранку сьогодні, 13 жовтня, зіткнулися дві автівки.У Mercedes суттєво пошкоджений бампер — ймовірно, удар був сильним.На місці працюють патрульні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію