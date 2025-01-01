Військові потребують підтримки і її отримують: як на Волині працює послуга соціального супроводу захисників

За ініціативою та підтримки Командування військ Оперативного командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України, кропіткої роботи офіцерів управління психологічної підтримки персоналу та їхніх побратимів інших напрямків започатковано ініціативу соціального супроводу військовослужбовців.Про це повідомили у відділі зв’язків з громадськістю управління ОК “Захід”.І вона вже дає результат. А журналісти телеканалу ICTV на прикладі Волинської області показали, як це ефективно працює.Демобілізований зі Збройних Сил Україниза станом здоров’я отримав ІІ групу інвалідності. У військовій частині, і в подальшому під час проходження ВЛК, на жаль, визначили тільки акубаротравму, але не зафіксували множинні осколкові поранення. Тож військовослужбовець після звільнення звернувся за допомогою до фахівця з соціального супроводу однієї з територіальних громад Волині.– теж учасник бойових дій, тому за справу узявся з особливим завзяттям.Фахівець також зазначив, що чимала кількість звільнених із військової служби Захисників і Захисниць України потребують допомоги в пошуку місця роботи. З числа цієї категорії громадян – ковельчанин, який в процесі демобілізації перебуває на Дніпропетровщині.– Заступник командира роти з психологічної підтримки персоналумені вже надав контакти фахівця соціального супроводу на Волині, і я вже з ним почав практично працювати. Вдома маю сім’ю, тож після військової служби повинен отримати можливість заробляти, щоб прогодувати родину, – каже. І за якийсь час стало відомо: гідне працевлаштування відбулося.І таких історій тільки в цьому з’єднанні – безліч. Люди потребують підтримки і її отримують.Це відбувається завдяки систем ній роботі Командування військ Оперативного командування “Захід” у взаємодії з Уповноваженою з прав військовослужбовців, котра посилює соціальну підтримку особового складу, ветеранів та їхніх сімей.– Це робиться для того, щоб кожен Захисник і Захисниця України знали, що вони – в соціумі, і соціум про них дбає. А наше завдання – максимально сприяти вирішенню всіх проблемних питань, – зазначила, фахівчиня соціального супроводу військовослужбовців та ветеранів війни одного з органів місцевої цивільної влади.А через систему ЦНАПів також вирішуються соціальні та побутові питання родин, доки військовослужбовці боронять державу на фронтах російсько-української війни. Це особливо важливо для військовослужбовців, які тривалий час перебувають у відриві від рідних домівок і просто фізично не мають можливості вирішувати проблеми за місцем проживання до мобілізації.