На Волині у пожежі загинув 50-річний чоловік
Сьогодні, 10:50
Цієї ночі на території Волині рятувальники ліквідували три пожежі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Близько 01:48 у місті Ковелі загорілася господарська споруда на вулиці Симоненка. Вогонь швидко охопив дах і перекриття будівлі.
Внаслідок пожежі знищено частину покрівлі, перекриття, господарський інвентар та речі домашнього вжитку. До ліквідації залучалися дві автоцистерни 4-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Ковель, працювали дві ланки газодимозахисної служби. Ймовірна причина займання — коротке замикання електромережі.
О 02:48 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Забороль Луцького району - горів двоповерховий житловий будинок.
Через щільну забудову та значну площу займання існувала загроза поширення вогню на сусідні приміщення. Завдяки злагодженим діям рятувальників 2-ї та 25-ї державних пожежно-рятувальних частин м. Луцьк вдалося запобігти вибуху побутового газового балона та врятувати житлову частину будівлі. Ліквідували пожежу о 05:03.
Ймовірна причина пожежі – необережність під час користування нагрівальним приладом.
Вранці виникла пожежа в в одноповерховому дерев’яному житловому будинку в селі Кам’янка Шацької громади. До гасіння пожежі залучались вогнеборці 11-го державного пожежно-рятувальної частини селища Шацьк та працівники місцевої пожежної команди с. Піща. У задимленому приміщенні рятувальники виявили тіло загиблого 50-річного чоловіка - власника оселі, який був людиною з інвалідністю. Полум’я знищило речі домашнього вжитку, пошкодило стіни та перекриття. Ймовірна причина трагедії — коротке замикання електромережі.
