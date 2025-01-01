У місті на Волині на місці демонтованого радянського танка встановлюють флагшток

У Володимирі на Волині робітники розпочали встановлення флагштока на місці демонтованого у квітні 2022-го радянського танка.

Про це у телеграмі повідомляє Твій Володимир.

Його висота сягатиме 12–15 метрів.



Нагадаємо, демонтували танк у квітні 2022 року. Управління містобудування, архітектури та комунальних ресурсів виконавчого комітету Володимирської міської ради у 2023 році розробило візуалізацію можливого доброустрою і представило її до громадського обговорення.

Довідково:

Танк Т-34 було встановлено на постаменті на розі вулиць Устилузької і Драгоманова у Володимирі у 1981 році до 40-річчя від початку нападу Німеччини на Радянський Союз.

Пам’ятник був встановлений для вшанування пам’яті воїнів 41-ї танкової дивізії, яка у 1941 році дислокувалася у Володимирі. Сам танк Т-34, який знаходився на постаменті, — це радянський середній танк періоду Другої Світової війни. Під час демонтажу пам’ятника в 2022 році його передали 14-й ОМБР.

