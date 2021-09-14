Облаштування скверу на місці, де стояв радянський танк у Володимирі, відклали





Про це пише



Місце, на якому стояв танк, треба привести до ладу, оскільки воно знаходиться на одній із магістральних вулиць, розповів у коментарі misto.media начальник управління містобудування, архітектури та комунальних ресурсів Володимирської міської ради Андрій Трофимук.



За його словами, сквер може стати візитівкою громади для тих, хто приїздить з-за кордону, адже місце знаходиться на шляху до пункту пропуску «Устилуг».



Демонтували танк у квітні 2022 року. Управління містобудування, архітектури та комунальних ресурсів виконавчого комітету Володимирської міської ради у 2023 році розробило візуалізацію можливого доброустрою і представило її до громадського обговорення.



До основних ідей належать:



впорядкування території;



створення символу єднання народів і допомоги світу для України та міста як знак вдячності за підтримку після початку війни проти українського народу;



облаштування впізнаваної сучасної привабливої локації, що стане візитівкою для гостей, котрі приїздять з-за кордону, та туристичним магнітом місцевості;



створення місця для відпочинку.



Мешканці громади мали змогу поділитися коментарями щодо цієї концепції, пропозиції та зауваження приймали до 1 травня 2023 року.



«Це просто була ідея для обговорення, чи доцільно там щось таке облаштовувати. Зробили обговорення, щоб не витрачати зайвих коштів на робочу документацію. Громадськість не була проти ідеї, яку запропонували», — зазначає Андрій Трофимук.



Це не проєкт, а концепція, наголошує він і додає, що в процесі реалізації її будуть доопрацьовувати і вдосконалювати. Поки що не реалізовують, бо триває війна.



«Станом на зараз ніякої робочої документації не розробляли, коштів на проєкт не виділяли», — каже Трофимук.



Довідково: Танк Т-34 було встановлено на постаменті на розі вулиць Устилузької і Драгоманова у Володимирі у 1981 році до 40-річчя від початку нападу Німеччини на Радянський Союз.



Пам’ятник був встановлений для вшанування пам’яті воїнів 41-ї танкової дивізії, яка у 1941 році дислокувалася у Володимирі. Сам танк Т-34, який знаходився на постаменті, — це радянський середній танк періоду Другої Світової війни. Під час демонтажу пам’ятника в 2022 році його передали 14-й ОМБР.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі на розі вулиць Устилузька та Драгоманова демонтували пам’ятник, який був встановлений на честь радянських воїнів-танкістів. На його місці хочуть облаштувати сквер, утім втілення ідеї відклали до завершення війни.Про це пише "Місто.медіа" Місце, на якому стояв танк, треба привести до ладу, оскільки воно знаходиться на одній із магістральних вулиць, розповів у коментарі misto.media начальник управління містобудування, архітектури та комунальних ресурсів Володимирської міської радиЗа його словами, сквер може стати візитівкою громади для тих, хто приїздить з-за кордону, адже місце знаходиться на шляху до пункту пропуску «Устилуг».Демонтували танк у квітні 2022 року. Управління містобудування, архітектури та комунальних ресурсів виконавчого комітету Володимирської міської ради у 2023 році розробило візуалізацію можливого доброустрою і представило її до громадського обговорення.впорядкування території;створення символу єднання народів і допомоги світу для України та міста як знак вдячності за підтримку після початку війни проти українського народу;облаштування впізнаваної сучасної привабливої локації, що стане візитівкою для гостей, котрі приїздять з-за кордону, та туристичним магнітом місцевості;створення місця для відпочинку.Мешканці громади мали змогу поділитися коментарями щодо цієї концепції, пропозиції та зауваження приймали до 1 травня 2023 року.«Це просто була ідея для обговорення, чи доцільно там щось таке облаштовувати. Зробили обговорення, щоб не витрачати зайвих коштів на робочу документацію. Громадськість не була проти ідеї, яку запропонували», — зазначає Андрій Трофимук.Це не проєкт, а концепція, наголошує він і додає, що в процесі реалізації її будуть доопрацьовувати і вдосконалювати. Поки що не реалізовують, бо триває війна.«Станом на зараз ніякої робочої документації не розробляли, коштів на проєкт не виділяли», — каже Трофимук.Танк Т-34 було встановлено на постаменті на розі вулиць Устилузької і Драгоманова у Володимирі у 1981 році до 40-річчя від початку нападу Німеччини на Радянський Союз.Пам’ятник був встановлений для вшанування пам’яті воїнів 41-ї танкової дивізії, яка у 1941 році дислокувалася у Володимирі. Сам танк Т-34, який знаходився на постаменті, — це радянський середній танк періоду Другої Світової війни. Під час демонтажу пам’ятника в 2022 році його передали 14-й ОМБР.

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