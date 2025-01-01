США офіційно закривають 83% програм USAID після перегляду





Про це оголосив державний секретар США Марко Рубіо, пише



Він повідомив, що загалом скасовано 5200 контрактів. За словами Рубіо, на них витратили десятки мільярдів доларів «у спосіб, який не відповідав (а в деяких випадках навіть завдав шкоди) основним національним інтересам США».



Окрім того, рештою 18% програм (приблизно 1000 контрактів) буде керувати Державний департамент США.



«Дякуємо DOGE і нашому працьовитому персоналу, який дуже багато працював, щоб досягти цієї запізнілої та історичної реформи», — написав Рубіо.



Що передувало?



Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення призупинити виділення всієї американської зовнішньої допомоги на 90 днів. Рішення, зокрема, стосується програм та проєктів з економічного й гуманітарного розвитку, які реалізуються Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).



В указі Трампа стверджувалося, що напрями зовнішньої допомоги Сполучених Штатів не відповідають американським інтересам і в багатьох випадках суперечать американським цінностям.



Згодом USAID перейшло під контроль Державного департаменту США. А бізнесмен Ілон Маск, якого Трамп призначив главою Департаменту ефективності уряду (DOGE), заявив, що працює над закриттям агентства, яке він назвав «злочинною організацією», якій «час померти».



Президент України Володимир Зеленський обіцяв, що частину тих програм американської підтримки, які зараз призупинені, профінансують державними коштами. А у Верховній Раді пропонували замінити американську допомогу європейською.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сполучені Штати скасовують 83% програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) після 6-тижневого перегляду.Про це оголосив державний секретар США, пише Громадське Він повідомив, що загалом скасовано 5200 контрактів. За словами Рубіо, на них витратили десятки мільярдів доларів «у спосіб, який не відповідав (а в деяких випадках навіть завдав шкоди) основним національним інтересам США».Окрім того, рештою 18% програм (приблизно 1000 контрактів) буде керувати Державний департамент США.«Дякуємо DOGE і нашому працьовитому персоналу, який дуже багато працював, щоб досягти цієї запізнілої та історичної реформи», — написав Рубіо.Президент СШАухвалив рішення призупинити виділення всієї американської зовнішньої допомоги на 90 днів. Рішення, зокрема, стосується програм та проєктів з економічного й гуманітарного розвитку, які реалізуються Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).В указі Трампа стверджувалося, що напрями зовнішньої допомоги Сполучених Штатів не відповідають американським інтересам і в багатьох випадках суперечать американським цінностям.Згодом USAID перейшло під контроль Державного департаменту США. А бізнесмен, якого Трамп призначив главою Департаменту ефективності уряду (DOGE), заявив, що працює над закриттям агентства, яке він назвав «злочинною організацією», якій «час померти».Президент Україниобіцяв, що частину тих програм американської підтримки, які зараз призупинені, профінансують державними коштами. А у Верховній Раді пропонували замінити американську допомогу європейською.

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