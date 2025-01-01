«Часто сняться загиблі побратими», - воїн з Волині про шість років служби в ЗСУ

Богдан Кравчук із Луцького району шість років служив у Збройних Силах України. З 2018 року волинянин служив на сході країни у складі 14 бригади, потім — у 100 окремій механізованій бригаді.



Як розповів



"Найгірше — це сни. Часто сняться загиблі побратими. Я відправляв додому бійців, які загинули: частини тіл, рука, нога, голова. Найменше, що мені приходилось відправляти: це коли згорів наш танкіст і два фрагменти хребтової кістки в коробочці поїхали додому", — пригадує військовослужбовець.



Богдан Кравчук вісім років працював психологом в Держслужбі з надзвичайних ситуацій в області. У березні 2018 року чоловік вирішив іти до війська — підписав контракт зі Збройними Силами України. Волинянин потрапив у 14 окрему механізовану бригаду імені князя Романа Великого, служив на сході країни.



"В нас хлопці один за одним дивилися й один одному допомагали, підтримували. Без цього ніяк. Коли ти знаходишся на сході, в тебе є два напрямки. Ти знаєш, що спереду в тебе противник, а ззаду в тебе є побратими. Або ти їх захищаєш, поки вони переводять дух або вони тебе захищають, поки ти переводиш дух", — говорить боєць.



У 2019 році через травми чоловік переніс дві операції й за станом здоров’я звільнився та служив у військкоматі. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Богдан Кравчук потрапив у 50 батальйон 100 окремої механізованої бригади.



"Служба далася дуже важко і я думаю, що я такий не один. Багато хлопців не повернулися додому, — каже волинянин. — Я рахую себе взагалі щасливою людиною, що в мене ще є руки, ноги. А мої побратими лишилися в степах Луганщини, Донеччини, деяких з них навіть не змогли забрати".



Зараз Богдан Кравчук лікується після отриманих травм в обласному госпіталі ветеранів війни. Додає: після звільнення зі служби хоче бути корисним захисникам як військовий психолог.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 44-річнийіз Луцького району шість років служив у Збройних Силах України. З 2018 року волинянин служив на сході країни у складі 14 бригади, потім — у 100 окремій механізованій бригаді.Як розповів Суспільному захисник, цього року звільнився за сімейними обставинами. Але спогади з війни його не полишають."Найгірше — це сни. Часто сняться загиблі побратими. Я відправляв додому бійців, які загинули: частини тіл, рука, нога, голова. Найменше, що мені приходилось відправляти: це коли згорів наш танкіст і два фрагменти хребтової кістки в коробочці поїхали додому", — пригадує військовослужбовець.Богдан Кравчук вісім років працював психологом в Держслужбі з надзвичайних ситуацій в області. У березні 2018 року чоловік вирішив іти до війська — підписав контракт зі Збройними Силами України. Волинянин потрапив у 14 окрему механізовану бригаду імені князя Романа Великого, служив на сході країни."В нас хлопці один за одним дивилися й один одному допомагали, підтримували. Без цього ніяк. Коли ти знаходишся на сході, в тебе є два напрямки. Ти знаєш, що спереду в тебе противник, а ззаду в тебе є побратими. Або ти їх захищаєш, поки вони переводять дух або вони тебе захищають, поки ти переводиш дух", — говорить боєць.У 2019 році через травми чоловік переніс дві операції й за станом здоров’я звільнився та служив у військкоматі. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Богдан Кравчук потрапив у 50 батальйон 100 окремої механізованої бригади."Служба далася дуже важко і я думаю, що я такий не один. Багато хлопців не повернулися додому, — каже волинянин. — Я рахую себе взагалі щасливою людиною, що в мене ще є руки, ноги. А мої побратими лишилися в степах Луганщини, Донеччини, деяких з них навіть не змогли забрати".Зараз Богдан Кравчук лікується після отриманих травм в обласному госпіталі ветеранів війни. Додає: після звільнення зі служби хоче бути корисним захисникам як військовий психолог.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію