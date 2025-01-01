У Луцьку десятки автомобілістів хотіли влаштувати перегони. ВІДЕО





Місцеві телеграм-канали пишуть, що ці водії нібито хотіли влаштувати незаконні перегони посеред міста.



Зазначають також, що екіпажі патрульної поліції перекрили дорогу.



Журналісти ВолиньPost звернулися за коментарем в управління патрульної поліції у Волинській області. Відповідь там обіцяли надати згодом.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На автозаправці "UPG", що на 40-му мікрорайоні у Луцьку, ввечері неділі, 9 березня, відбувалося щось дивне. Там зібралися десятки автомобілів.Місцеві телеграм-канали пишуть, що ці водії нібито хотіли влаштувати незаконні перегони посеред міста.Зазначають також, що екіпажі патрульної поліції перекрили дорогу.Журналістизвернулися за коментарем в управління патрульної поліції у Волинській області. Відповідь там обіцяли надати згодом.

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