У Луцьку десятки автомобілістів хотіли влаштувати перегони. ВІДЕО

У Луцьку десятки автомобілістів хотіли влаштувати перегони. ВІДЕО
На автозаправці "UPG", що на 40-му мікрорайоні у Луцьку, ввечері неділі, 9 березня, відбувалося щось дивне. Там зібралися десятки автомобілів.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що ці водії нібито хотіли влаштувати незаконні перегони посеред міста.

Зазначають також, що екіпажі патрульної поліції перекрили дорогу.

Журналісти ВолиньPost звернулися за коментарем в управління патрульної поліції у Волинській області. Відповідь там обіцяли надати згодом.




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