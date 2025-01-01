На світлофорах в центрі Луцька хочуть вмикати червоне світло під час хвилини мовчання

На світлофорах в центрі Луцька хочуть вмикати червоне світло під час хвилини мовчання
Під час загальнонаціональної хвилини мовчання з 08:59 до 09:03 на світлофорах у центрі Луцька має горіти червоне світло.

Відповідний проєкт рішення виконавчого комітету опублікували на сайті Луцькради, пише "Місто.медіа".

Згідно з ним, міськрада рекомендує під час хвилини мовчання, за можливості, дотримуватися тиші, зупинити рух пішоходів, транспорту, виробничих процесів.

Департамент ЖКГ має налаштувати роботу дорожнього контролера на просп. Волі (від перехрестя вул. Винниченка та просп. Волі до перехрестя вул. Паркової та просп. Волі).

А забезпечити загоряння червоного сигналу світлофора з 08:59 до 09:03 має КП «Луцьксвітло».

Управління патрульної поліції має забезпечити безпеку дорожнього руху під час проведення хвилини мовчання.

Проєкт рішення планують розглянути під час чергового засідання виконавчого комітету у середу, 12 березня.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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