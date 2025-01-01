Автоперегони у Луцьку: поліція прокоментувала ситуацію





Місцеві телеграм-канали писали, що ці водії нібито хотіли влаштувати незаконні перегони посеред міста.



В управлінні патрульної поліції у Волинської області



Там зазначили, що у проміжку з 22-ї та 23-ї годин, патрульним надійшло два повідомлення про порушення правил дорожнього руху: на вулиці Захисників України, на одній з АЗС міста Луцька, та на вулиці Київській у селі Гаразджа.



Заявники повідомили про значне скупчення автомобілів, водії яких нехтували ПДР.



На місці подій інспектори оперативно відреагували, встановили особи учасників, склали адміністративні матеріали на порушників, зокрема, винесли постанови за ч. 2 ст. 122, ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 121-3 КУпАП, та провели профілактичні бесіди.



Після втручання поліцейських усі автомобілі покинули місця скупчення.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На автозаправці "UPG", що на 40-му мікрорайоні у Луцьку, ввечері неділі, 9 березня, зібралися десятки автомобілів . Така ж ситуація була і в селі Гаразджа.Місцеві телеграм-канали писали, що ці водії нібито хотіли влаштувати незаконні перегони посеред міста.В управлінні патрульної поліції у Волинської області прокоментували ситуацію Там зазначили, що у проміжку з 22-ї та 23-ї годин, патрульним надійшло два повідомлення про порушення правил дорожнього руху: на вулиці Захисників України, на одній з АЗС міста Луцька, та на вулиці Київській у селі Гаразджа.Заявники повідомили про значне скупчення автомобілів, водії яких нехтували ПДР.На місці подій інспектори оперативно відреагували, встановили особи учасників, склали адміністративні матеріали на порушників, зокрема, винесли постанови за ч. 2 ст. 122, ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 121-3 КУпАП, та провели профілактичні бесіди.Після втручання поліцейських усі автомобілі покинули місця скупчення.

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