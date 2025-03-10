Дозвіл на зброю тепер може відображатися в «Дії»





Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко в Telegram, речниця МВС Мар’яна Рева у коментарі



"Ще в червні 2023 року ми запустили Єдиний реєстр зброї, який суттєво спростив оформлення дозволів та супутніх послуг для громадян. За цей час до поліції надійшло понад 620 тисяч заяв на отримання різних видів дозвільних документів. У співпраці з Мінцифрою ми модернізували ЄРЗ для повноцінної інтеграції з "Дією", а відтак ця послуга стала зручнішою і доступнішою ще й для користувачів застосунку", - йдеться в повідомленні.



Як пояснила УП речниця МВС, процес подачі документів на отримання дозволу на зброю не змінився. Подати заявку можна через Єдине вікно громадянина на сайті МВС або ж особисто звернутися до дозвільної служби в територіальних підрозділах Нацполіції.



Водночас із 10 березня завдяки результативній співпраці МВС та Мінцифри власне самі онлайн-дозволи відображаються у застосунку "Дія" серед інших онлайн-документів людини.



"Це зручно – коли всі документи зібрані в одному застосунку", – додала Рева.



Варто зазначити, що з 2023 року на онлайн порталі "Дія" існує віконечко "Отримання дозволу на зброю" з описом документів, необхідних для отримання дозволів, однак фізично отримати відповідний дозвіл можна лише контактуючи зі структурами МВС: через Єдине вікно громадянина на сайті міністерства або в територіальних підрозділах Нацполу.



"Українська правда" зверталася за роз’ясненням щодо відповідної сторінки в порталі "Дія" до Мінцифри, але не отримала відповіді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Онлайн-дозволи на зброю стали доступними для відображення не лише в сервісах Міністерства внутрішніх справ, а й у застосунку "Дія".Про це повідомив очільник МВСв Telegram, речниця МВСу коментарі "Українській правді" "Ще в червні 2023 року ми запустили Єдиний реєстр зброї, який суттєво спростив оформлення дозволів та супутніх послуг для громадян. За цей час до поліції надійшло понад 620 тисяч заяв на отримання різних видів дозвільних документів. У співпраці з Мінцифрою ми модернізували ЄРЗ для повноцінної інтеграції з "Дією", а відтак ця послуга стала зручнішою і доступнішою ще й для користувачів застосунку", - йдеться в повідомленні.Як пояснила УП речниця МВС, процес подачі документів на отримання дозволу на зброю не змінився. Подати заявку можна через Єдине вікно громадянина на сайті МВС або ж особисто звернутися до дозвільної служби в територіальних підрозділах Нацполіції.Водночас із 10 березня завдяки результативній співпраці МВС та Мінцифри власне самі онлайн-дозволи відображаються у застосунку "Дія" серед інших онлайн-документів людини."Це зручно – коли всі документи зібрані в одному застосунку", – додала Рева.Варто зазначити, що з 2023 року на онлайн порталі "Дія" існує віконечко "Отримання дозволу на зброю" з описом документів, необхідних для отримання дозволів, однак фізично отримати відповідний дозвіл можна лише контактуючи зі структурами МВС: через Єдине вікно громадянина на сайті міністерства або в територіальних підрозділах Нацполу."Українська правда" зверталася за роз’ясненням щодо відповідної сторінки в порталі "Дія" до Мінцифри, але не отримала відповіді.

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