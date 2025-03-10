У Хмельницькому затримали двох нападників на працівника ТЦК

У Хмельницькому затримали двох нападників на працівника ТЦК
У Хмельницькому затримали двох нападників на військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомили в обласному ТЦК та СП.

Про це пише LB.ua.

Вчора під час перевірки документів та оповіщення військовозобов’язаних стався напад на групу оповіщення Хмельницького районного ТЦК. Двоє громадян, які перебували в розшуку, під час перевірки документів вчинили фізичний опір та напали на офіцера Сухопутних військ ЗСУ, завдавши йому численних тілесних ушкоджень.

Правопорушників затримали та передали до правоохоронних органів, їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Постраждалому військовослужбовцю надали медичну допомогу. Загрози його життю немає.

У ТЦК нагадують, що військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки виконують службові обов’язки в умовах воєнного стану. Будь-який опір, образи чи перешкоджання їхній роботі тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальність.

Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки укомплектовані переважно військовослужбовцями, які втратили здоров'я на війні, та не можуть проходити службу в бойових частинах. Вони продовжують службу в тилових підрозділах, виконуючи важливі завдання для оборони країни.

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Теги: Росія, Україна, війна
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