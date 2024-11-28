Документальний фільм «Місія 200» про волонтерку з Луцька виграв гран-прі кінофестивалю

Тетяна Потоцька-Євчук із Луцька, виграв основний конкурс Латвійського міжнародного кінофестивалю «Artdocfest».



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«Місія 200» — фільм про українку, яка під час повномасштабного вторгнення Росії призупинила свій бізнес і почала займатися пошуком і перевезенням тіл загиблих військових.



Стрічку, режисером якої є Володимир Сидько, презентували у Луцьку в червні минулого року.



Знімали її у 2022 році протягом двох тижнів.



«Artdocfest» — міжнародний кінофестиваль, що відбувається у Ризі, щороку збирає найкращі документальні фільми з усього світу. 8 березня у Латвії оголосили лауреатів міжнародного фестивалю документального кіно, який тривав з 1 до 8 березня.



Загалом журі оцінювало 31 документальний фільм із конкурсних програм Baltic Focus та Artdocfest Open.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Документальний фільм «Місія 200», головною героїнею якого єіз Луцька, виграв основний конкурс Латвійського міжнародного кінофестивалю «Artdocfest».Про це пише "Місто.медіа" «Місія 200» — фільм про українку, яка під час повномасштабного вторгнення Росії призупинила свій бізнес і почала займатися пошуком і перевезенням тіл загиблих військових.Стрічку, режисером якої є, презентували у Луцьку в червні минулого року.Знімали її у 2022 році протягом двох тижнів.«Artdocfest» — міжнародний кінофестиваль, що відбувається у Ризі, щороку збирає найкращі документальні фільми з усього світу. 8 березня у Латвії оголосили лауреатів міжнародного фестивалю документального кіно, який тривав з 1 до 8 березня.Загалом журі оцінювало 31 документальний фільм із конкурсних програм Baltic Focus та Artdocfest Open.

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