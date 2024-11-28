Документальний фільм «Місія 200» про волонтерку з Луцька виграв гран-прі кінофестивалю

Документальний фільм «Місія 200» про волонтерку з Луцька виграв гран-прі кінофестивалю
Документальний фільм «Місія 200», головною героїнею якого є Тетяна Потоцька-Євчук із Луцька, виграв основний конкурс Латвійського міжнародного кінофестивалю «Artdocfest».

Про це пише "Місто.медіа".

«Місія 200» — фільм про українку, яка під час повномасштабного вторгнення Росії призупинила свій бізнес і почала займатися пошуком і перевезенням тіл загиблих військових.

Стрічку, режисером якої є Володимир Сидько, презентували у Луцьку в червні минулого року.

Знімали її у 2022 році протягом двох тижнів.

«Artdocfest» — міжнародний кінофестиваль, що відбувається у Ризі, щороку збирає найкращі документальні фільми з усього світу. 8 березня у Латвії оголосили лауреатів міжнародного фестивалю документального кіно, який тривав з 1 до 8 березня.

Загалом журі оцінювало 31 документальний фільм із конкурсних програм Baltic Focus та Artdocfest Open.

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Теги: Луцьк, волонтерка
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