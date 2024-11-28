Документальний фільм «Місія 200» про волонтерку з Луцька виграв гран-прі кінофестивалю
Сьогодні, 16:09
Документальний фільм «Місія 200», головною героїнею якого є Тетяна Потоцька-Євчук із Луцька, виграв основний конкурс Латвійського міжнародного кінофестивалю «Artdocfest».
Про це пише "Місто.медіа".
«Місія 200» — фільм про українку, яка під час повномасштабного вторгнення Росії призупинила свій бізнес і почала займатися пошуком і перевезенням тіл загиблих військових.
Стрічку, режисером якої є Володимир Сидько, презентували у Луцьку в червні минулого року.
Знімали її у 2022 році протягом двох тижнів.
«Artdocfest» — міжнародний кінофестиваль, що відбувається у Ризі, щороку збирає найкращі документальні фільми з усього світу. 8 березня у Латвії оголосили лауреатів міжнародного фестивалю документального кіно, який тривав з 1 до 8 березня.
Загалом журі оцінювало 31 документальний фільм із конкурсних програм Baltic Focus та Artdocfest Open.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише "Місто.медіа".
«Місія 200» — фільм про українку, яка під час повномасштабного вторгнення Росії призупинила свій бізнес і почала займатися пошуком і перевезенням тіл загиблих військових.
Стрічку, режисером якої є Володимир Сидько, презентували у Луцьку в червні минулого року.
Знімали її у 2022 році протягом двох тижнів.
«Artdocfest» — міжнародний кінофестиваль, що відбувається у Ризі, щороку збирає найкращі документальні фільми з усього світу. 8 березня у Латвії оголосили лауреатів міжнародного фестивалю документального кіно, який тривав з 1 до 8 березня.
Загалом журі оцінювало 31 документальний фільм із конкурсних програм Baltic Focus та Artdocfest Open.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Документальний фільм «Місія 200» про волонтерку з Луцька виграв гран-прі кінофестивалю
Сьогодні, 16:09
У Хмельницькому затримали двох нападників на працівника ТЦК
Сьогодні, 15:21
На Волинь йде похолодання та опади: прогноз на тиждень
Сьогодні, 14:53
Дозвіл на зброю тепер може відображатися в «Дії»
Сьогодні, 14:38