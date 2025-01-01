На Волині чоловік ледве не спалив власну хату, на яку перекинувся вогонь від сухої трави
Сьогодні, 16:49
Сьогодні в селі Микове Ківерцівської громади Луцького району чоловік вирішив спалити суху траву біля свого будинку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Підпаливши її, він повернувся до хати, але згодом почув як тріщить покрівля будинку. Вийшовши на вулицю, побачив, що вогонь від трави перекинувся на його будинок.
Дерев’яний будинок від повного знищення вдалося врятувати рятувальникам з міста Ківерці спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Журавичі та добровільної пожежної команди села Озеро.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Підпаливши її, він повернувся до хати, але згодом почув як тріщить покрівля будинку. Вийшовши на вулицю, побачив, що вогонь від трави перекинувся на його будинок.
Дерев’яний будинок від повного знищення вдалося врятувати рятувальникам з міста Ківерці спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Журавичі та добровільної пожежної команди села Озеро.
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