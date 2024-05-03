Велика Британія обіцяє передати Україні гроші Абрамовича від продажу ФК «Челсі»

Девід Леммі пообіцяв "зробити все можливе", щоб передати Україні заморожені 2,3 млрд фунтів стерлінгів, які отримав російський олігарх Роман Абрамович від продажу футбольного клубу "Челсі" понад два роки тому.



Про це Леммі розповів в інтерв’ю Financial Times, пише



За його словами, кошти уряд Сполученого Королівства заморозив і зараз хоче перенаправити в Україну. Протягом останніх двох років вони лежали на банківському рахунку спеціального трасту, а розмови про те, як саме ці гроші мають бути використані, - тривають.



"Я засмучений тим, що цього не сталося, це правда - і що гроші потрібно розподіляти, їх потрібно використовувати", - сказав Леммі.



При цьому він зазначив, що звернення до суду - процес тривалий, і для вирішення проблеми було би із варіантів, які він розглядав. Другим варіантом була угода з фондом.



Позиція уряду Великої Британії полягає в тому, що гроші мають бути витрачені всередині України, тоді як фонд, до якої входить колишній виконавчий директор Unicef у Великій Британії Майк Пенроуз, наполягає підтримці біженців.



Угода з продажу англійського ФК "Челсі" американському консорціуму була закрита у січні 2023 року. 2,5 мільярда фунтів стерлінгів буде направлено на купівлю акцій клубу, ці доходи переведені на заморожений банківський рахунок у Британії з наміром пожертвувати 100% на благодійні цілі.



Абрамович за декілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну передав бенефіціарну власність на свої мільярдні активи дітям через секретні офшорні трасти.



Пізніше видання Daily Mail писало, що Абрамович не підписує угоду про виділення до фонду для України 2,3 млрд фунтів стерлінгів. Він хоче, щоб частина коштів пішла на допомогу росіянам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр закордонних справ Великої Британіїпообіцяв "зробити все можливе", щоб передати Україні заморожені 2,3 млрд фунтів стерлінгів, які отримав російський олігархвід продажу футбольного клубу "Челсі" понад два роки тому.Про це Леммі розповів в інтерв’ю Financial Times, пише LB.ua За його словами, кошти уряд Сполученого Королівства заморозив і зараз хоче перенаправити в Україну. Протягом останніх двох років вони лежали на банківському рахунку спеціального трасту, а розмови про те, як саме ці гроші мають бути використані, - тривають."Я засмучений тим, що цього не сталося, це правда - і що гроші потрібно розподіляти, їх потрібно використовувати", - сказав Леммі.При цьому він зазначив, що звернення до суду - процес тривалий, і для вирішення проблеми було би із варіантів, які він розглядав. Другим варіантом була угода з фондом.Позиція уряду Великої Британії полягає в тому, що гроші мають бути витрачені всередині України, тоді як фонд, до якої входить колишній виконавчий директор Unicef у Великій Британії Майк Пенроуз, наполягає підтримці біженців.Угода з продажу англійського ФК "Челсі" американському консорціуму була закрита у січні 2023 року. 2,5 мільярда фунтів стерлінгів буде направлено на купівлю акцій клубу, ці доходи переведені на заморожений банківський рахунок у Британії з наміром пожертвувати 100% на благодійні цілі.Абрамович за декілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну передав бенефіціарну власність на свої мільярдні активи дітям через секретні офшорні трасти.Пізніше видання Daily Mail писало, що Абрамович не підписує угоду про виділення до фонду для України 2,3 млрд фунтів стерлінгів. Він хоче, щоб частина коштів пішла на допомогу росіянам.

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