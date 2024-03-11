У Світязі значно знизився рівень води

У Світязі значно знизився рівень води
Через посушливу осінь і малу кількість опадів взимку в озері Світязь значно поменшало води у порівнянні з минулим роком.

Про це розповів misto.media заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області Ростислав Кравчук.

Станом на початок березня, рівень води в Світязі становить 134 см. Торік у цей час він був вищим на понад 40%: 174 см.

Причиною зниження рівня води є недостатня кількість опадів. Минулого року за період із травня до листопада випало надто мало опадів: тільки 23% від норми. У січні вже було більше, утім усе одно менше норми — 82%, а в лютому показник знову знизився — 32%.

Через обміління озеро може швидко зарости, адже буде дуже велика мілководна зона.

«Я думаю, що критичного рівня в цьому році не повинно бути. Може, будуть більші опади навесні і влітку. Також є споруда, яка гальмує зараз скиди води, яка стоїть на каналі, що сполучає Світязь з озерами Луки і Перемут. Якщо води в Світязі небагато, то вона не поступатиме вже в ті озера», — розповів Ростислав Кравчук.

Історичний мінімум рівня води на озері Світязь спостерігався в 1969 році — 86 см, максимум — у 1982 році — 190 см.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Світязь, вода, озеро
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Торік у цей день в Стиру вода була вище від сьогоднішнього на 190см.
Відповісти
Вибір редактора
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Світязі значно знизився рівень води
Сьогодні, 19:15
Велика Британія обіцяє передати Україні гроші Абрамовича від продажу ФК «Челсі»
Сьогодні, 18:06
На Волині за вихідні покарали пів сотні п'яних водіїв
Сьогодні, 17:08
На Волині чоловік ледве не спалив власну хату, на яку перекинувся вогонь від сухої трави
Сьогодні, 16:49
Документальний фільм «Місія 200» про волонтерку з Луцька виграв гран-прі кінофестивалю
Сьогодні, 16:09
Схожі новини
Рівень води у Світязі наблизився до максимальної позначки Рівень води у Світязі наблизився до максимальної позначки
11 березень, 2024, 10:05
Пісок замість води: показали фото обмілілого Світязю Пісок замість води: показали фото обмілілого Світязю
27 квітень, 2020, 06:12
Меліоративні канали можуть врятувати обмілілий Світязь Меліоративні канали можуть врятувати обмілілий Світязь
10 лютий, 2020, 08:07
Показали, як озеро Світязь наповнюється водою. ФОТО Показали, як озеро Світязь наповнюється водою. ФОТО
06 лютий, 2020, 01:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Світязі значно знизився рівень води
Сьогодні, 19:15
 0
Велика Британія обіцяє передати Україні гроші Абрамовича від продажу ФК «Челсі»
Сьогодні, 18:06
 0
На Волині за вихідні покарали пів сотні п'яних водіїв
Сьогодні, 17:08
 0
На Волині чоловік ледве не спалив власну хату, на яку перекинувся вогонь від сухої трави
Сьогодні, 16:49
 0
Документальний фільм «Місія 200» про волонтерку з Луцька виграв гран-прі кінофестивалю
Сьогодні, 16:09
 0
Медіа
відео
1/8