У Світязі значно знизився рівень води
Сьогодні, 19:15
Через посушливу осінь і малу кількість опадів взимку в озері Світязь значно поменшало води у порівнянні з минулим роком.
Про це розповів misto.media заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області Ростислав Кравчук.
Станом на початок березня, рівень води в Світязі становить 134 см. Торік у цей час він був вищим на понад 40%: 174 см.
Причиною зниження рівня води є недостатня кількість опадів. Минулого року за період із травня до листопада випало надто мало опадів: тільки 23% від норми. У січні вже було більше, утім усе одно менше норми — 82%, а в лютому показник знову знизився — 32%.
Через обміління озеро може швидко зарости, адже буде дуже велика мілководна зона.
«Я думаю, що критичного рівня в цьому році не повинно бути. Може, будуть більші опади навесні і влітку. Також є споруда, яка гальмує зараз скиди води, яка стоїть на каналі, що сполучає Світязь з озерами Луки і Перемут. Якщо води в Світязі небагато, то вона не поступатиме вже в ті озера», — розповів Ростислав Кравчук.
Історичний мінімум рівня води на озері Світязь спостерігався в 1969 році — 86 см, максимум — у 1982 році — 190 см.
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Про це розповів misto.media заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області Ростислав Кравчук.
Станом на початок березня, рівень води в Світязі становить 134 см. Торік у цей час він був вищим на понад 40%: 174 см.
Причиною зниження рівня води є недостатня кількість опадів. Минулого року за період із травня до листопада випало надто мало опадів: тільки 23% від норми. У січні вже було більше, утім усе одно менше норми — 82%, а в лютому показник знову знизився — 32%.
Через обміління озеро може швидко зарости, адже буде дуже велика мілководна зона.
«Я думаю, що критичного рівня в цьому році не повинно бути. Може, будуть більші опади навесні і влітку. Також є споруда, яка гальмує зараз скиди води, яка стоїть на каналі, що сполучає Світязь з озерами Луки і Перемут. Якщо води в Світязі небагато, то вона не поступатиме вже в ті озера», — розповів Ростислав Кравчук.
Історичний мінімум рівня води на озері Світязь спостерігався в 1969 році — 86 см, максимум — у 1982 році — 190 см.
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Коментарі 1
Торік у цей день в Стиру вода була вище від сьогоднішнього на 190см.
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