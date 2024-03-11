У Світязі значно знизився рівень води





Про це розповів Ростислав Кравчук.



Станом на початок березня, рівень води в Світязі становить 134 см. Торік у цей час він був вищим на понад 40%: 174 см.



Причиною зниження рівня води є недостатня кількість опадів. Минулого року за період із травня до листопада випало надто мало опадів: тільки 23% від норми. У січні вже було більше, утім усе одно менше норми — 82%, а в лютому показник знову знизився — 32%.



Через обміління озеро може швидко зарости, адже буде дуже велика мілководна зона.



«Я думаю, що критичного рівня в цьому році не повинно бути. Може, будуть більші опади навесні і влітку. Також є споруда, яка гальмує зараз скиди води, яка стоїть на каналі, що сполучає Світязь з озерами Луки і Перемут. Якщо води в Світязі небагато, то вона не поступатиме вже в ті озера», — розповів Ростислав Кравчук.



Історичний мінімум рівня води на озері Світязь спостерігався в 1969 році — 86 см, максимум — у 1982 році — 190 см.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через посушливу осінь і малу кількість опадів взимку в озері Світязь значно поменшало води у порівнянні з минулим роком.Про це розповів misto.media заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській областіСтаном на початок березня, рівень води в Світязі становить 134 см. Торік у цей час він був вищим на понад 40%: 174 см.Причиною зниження рівня води є недостатня кількість опадів. Минулого року за період із травня до листопада випало надто мало опадів: тільки 23% від норми. У січні вже було більше, утім усе одно менше норми — 82%, а в лютому показник знову знизився — 32%.Через обміління озеро може швидко зарости, адже буде дуже велика мілководна зона.«Я думаю, що критичного рівня в цьому році не повинно бути. Може, будуть більші опади навесні і влітку. Також є споруда, яка гальмує зараз скиди води, яка стоїть на каналі, що сполучає Світязь з озерами Луки і Перемут. Якщо води в Світязі небагато, то вона не поступатиме вже в ті озера», — розповів Ростислав Кравчук.Історичний мінімум рівня води на озері Світязь спостерігався в 1969 році — 86 см, максимум — у 1982 році — 190 см.

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