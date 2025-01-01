На війні з окупантами загинув Герой з Волині Андрій Семенюк

Семенюк Андрій Андрійович 1980 року народження.



Про це повідомили на сторінці Люблинецької громади.



Житель села Нові Кошари загинув 9 березня у районі населеного пункту Новопавлівка Покровського р-ну Донецької області.



Про дату та час поховання повідомлять згодом.



ВолиньPost висловлю щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На фронті загинув воїн з Волині1980 року народження.Про це повідомили на сторінці Люблинецької громади.Житель села Нові Кошари загинув 9 березня у районі населеного пункту Новопавлівка Покровського р-ну Донецької області.Про дату та час поховання повідомлять згодом.ВолиньPost висловлю щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію