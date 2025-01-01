На війні з окупантами загинув Герой з Волині Андрій Семенюк

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Андрій Семенюк
На фронті загинув воїн з Волині Семенюк Андрій Андрійович 1980 року народження.

Про це повідомили на сторінці Люблинецької громади.

Житель села Нові Кошари загинув 9 березня у районі населеного пункту Новопавлівка Покровського р-ну Донецької області.

Про дату та час поховання повідомлять згодом.

ВолиньPost висловлю щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
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