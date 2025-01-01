На війні з окупантами загинув Герой з Волині Андрій Семенюк
Сьогодні, 20:38
На фронті загинув воїн з Волині Семенюк Андрій Андрійович 1980 року народження.
Про це повідомили на сторінці Люблинецької громади.
Житель села Нові Кошари загинув 9 березня у районі населеного пункту Новопавлівка Покровського р-ну Донецької області.
Про дату та час поховання повідомлять згодом.
ВолиньPost висловлю щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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Про це повідомили на сторінці Люблинецької громади.
Житель села Нові Кошари загинув 9 березня у районі населеного пункту Новопавлівка Покровського р-ну Донецької області.
Про дату та час поховання повідомлять згодом.
ВолиньPost висловлю щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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