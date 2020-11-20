Мусять платити 35 грн: під Луцьком люди нарікають на маршрутку





Про це йдеться у сюжеті телеканалу



Пані Світлана – пенсіонерка. Розповідає: мусить щоразу ходити у сусіднє село, щоб дістатися Луцька, бо ж платити 35 гривень в один бік для неї недешево.



«Вона (маршрутка, – ред.) йде до «Барвінку», до «варшавки». А ця йде з Небіжки до Нового ринку і вони платять 14 грн, а ми повинні платити 35 грн в одну сторону. До повороту йдемо ногами. Звичайно, що тяжко, бо ми – пенсіонери. Є й молоді. Он невістка кожного дня бігає. Дощ не дощ, сніг не сніг, але мусить іти. Якщо з сумками, то треба їхати на озерецьку. Тяжко нести, адже це немалий шматок дороги», – каже Світлана.



Мешканці бідкаються, мовляв, їхати в Луцьк маршруткою, яка приїжджає в Озерце, дуже незручно. Адже займає і більше часу, і коштує дорожче.



«Коли ми сідаємо у селі, то доїжджаємо або тільки до Променя, або до «варшавки». Є рейси, наприклад, які їдуть тільки до «Променя». Але ж є люди, що працюють в центрі або на Ковельській, або на Львівській, то потрібно пересідати й це ще плюс додаткові витрати. Оплачуємо ми тут 30 грн, якщо тільки до Променя їдемо. Якби ми їхали по тарифу ОТГ, то це 14 грн. Так їздять маршрутки №59 і №22. Чому ж ми повинні платити більше?» – ділиться досвідом Анжеліка.



Жінка наголошує: ця проблема якоюсь мірою навіть є небезпекою для життя людей, бо ж, ідучи ж із села Небіжка, особливо в темну пору доби, немає ні відбійників, ні освітлення дороги та їздить багато фур. Ходити ж, кажуть люди, мусять, бо так дешевше, особливо для пенсіонерів, у яких і так малі пенсії.



Наприклад, пані Ольга чи не щодня їздить до Луцька на роботу. Каже: діставатися тяжко, та нема куди діватися.



«Я працюю в «Луцьктепло». Зміна розпочинається о 7:45. Додому практично немає вже чим доїхати. О 21:40 тільки біля Променя маршрутка. Роби що хочеш. Хоч і дорого, але все одно їхати то треба, бо ж немає чим. Раніше було більше маршруток, але зараз познімали рейси. До війни ми працювали за іншим графіком, тепер з 8 до 20. По 12 годин. На роботу ще є чим доїхати, а от з ночі довго чекати», – зазначає Ольга.



Жителі села хочуть одного - аби маршрутка з Небіжки доїжджала і до їхнього Озерця. Для цього, кажуть мешканці, неодноразово зверталися, куди тільки можна. Але, з їхніх слів, результату ніякого.



Поки журналісти говорили з мешканцями про цю проблему, пані Катерина пішла пішки в Небіжку на маршрутку, бо треба в Луцьк на роботу. Але людей на зупинці не було, тому водій відправився раніше. Не встигла буквально кілька хвилин, а наступний транспорт – десь через годину.



«Саме йшла на маршрутку і не встигла. Він проїжджає і їде далі. Мені не вистачило буквально 50 метрів добігти. Всі плани поламалися. Я йду два кілометри на маршрутку. Бо живу аж під лісом і виходить скорочую через село, а зараз через трасу йшла. Чекаю чоловіка, має забрати, але ж він так само з роботи відпрошується. Якщо я сідаю на озерцівську маршрутку, то вартість вдвічі більша. Це просто, щоб доїхати до «Променя». Звідти маю пересісти, заплатити 14 грн і знову поїхати туди, куди мені треба», – бідкається Катерина.



Мешканці села Озерце вкотре просять зробити доїзд маршрутками зручним і доступним, таким, як і в інших населених пунктах Луцької громади.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі села Озерце, що неподалік Луцька, обурені. Кажуть: увірвався терпець, бо ж маршрутка, якою до облцентру можна заїхати за 14 гривень, не доїжджає до їхнього села. Доводиться долати чимало кілометрів аж до сусідньої Небіжки, аби дістатися зупинки. Натомість в маршрутці, яка заїжджає у село, платити доводиться більше, а в Луцьку – пересідати й знову платити, але вже в міському громадському транспорті.Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV» Пані– пенсіонерка. Розповідає: мусить щоразу ходити у сусіднє село, щоб дістатися Луцька, бо ж платити 35 гривень в один бік для неї недешево.«Вона (маршрутка, – ред.) йде до «Барвінку», до «варшавки». А ця йде з Небіжки до Нового ринку і вони платять 14 грн, а ми повинні платити 35 грн в одну сторону. До повороту йдемо ногами. Звичайно, що тяжко, бо ми – пенсіонери. Є й молоді. Он невістка кожного дня бігає. Дощ не дощ, сніг не сніг, але мусить іти. Якщо з сумками, то треба їхати на озерецьку. Тяжко нести, адже це немалий шматок дороги», – каже Світлана.Мешканці бідкаються, мовляв, їхати в Луцьк маршруткою, яка приїжджає в Озерце, дуже незручно. Адже займає і більше часу, і коштує дорожче.«Коли ми сідаємо у селі, то доїжджаємо або тільки до Променя, або до «варшавки». Є рейси, наприклад, які їдуть тільки до «Променя». Але ж є люди, що працюють в центрі або на Ковельській, або на Львівській, то потрібно пересідати й це ще плюс додаткові витрати. Оплачуємо ми тут 30 грн, якщо тільки до Променя їдемо. Якби ми їхали по тарифу ОТГ, то це 14 грн. Так їздять маршрутки №59 і №22. Чому ж ми повинні платити більше?» – ділиться досвідомЖінка наголошує: ця проблема якоюсь мірою навіть є небезпекою для життя людей, бо ж, ідучи ж із села Небіжка, особливо в темну пору доби, немає ні відбійників, ні освітлення дороги та їздить багато фур. Ходити ж, кажуть люди, мусять, бо так дешевше, особливо для пенсіонерів, у яких і так малі пенсії.Наприклад, панічи не щодня їздить до Луцька на роботу. Каже: діставатися тяжко, та нема куди діватися.«Я працюю в «Луцьктепло». Зміна розпочинається о 7:45. Додому практично немає вже чим доїхати. О 21:40 тільки біля Променя маршрутка. Роби що хочеш. Хоч і дорого, але все одно їхати то треба, бо ж немає чим. Раніше було більше маршруток, але зараз познімали рейси. До війни ми працювали за іншим графіком, тепер з 8 до 20. По 12 годин. На роботу ще є чим доїхати, а от з ночі довго чекати», – зазначає Ольга.Жителі села хочуть одного - аби маршрутка з Небіжки доїжджала і до їхнього Озерця. Для цього, кажуть мешканці, неодноразово зверталися, куди тільки можна. Але, з їхніх слів, результату ніякого.Поки журналісти говорили з мешканцями про цю проблему, пані

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію