Екіпаж БМП волинської бригади представили до нагородження державними орденами

Екіпаж БМП волинської бригади представили до нагородження державними орденами
Командування 100 окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ подало на нагородження орденами "За мужність" III ступеня екіпаж бойової машини піхоти M2 Bradley.

Про це повідомили в пресцентрі бригади.

Йдеться про трьох військових 1 механізованого батальйону ОМБр: Антона (позивний "Адам"), Любомира (позивний "Любаха") і Олексія (позивний "Кіпіш"). Документи на відзначення державними нагородами подали до адміністрації президента України.

Командир БМП Антон родом із Києва, механік-водій бойової машини Любомир — з Львівської області, навідник-помічник командира БМП Олексій — із Полтавщини. Вони виконують бойові завдання на східній ділянці фронту.

"На рахунку цього екіпажу вже ціла низка приголомшливо зухвалих бойових виїздів, за результатами яких десятки й десятки окупантів ліквідували (ред.)" — зазначили у волинській бригаді.

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Теги: нагородли, військові
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