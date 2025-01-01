Екіпаж БМП волинської бригади представили до нагородження державними орденами





Про це повідомили в пресцентрі бригади.



Йдеться про трьох військових 1 механізованого батальйону ОМБр: Антона (позивний "Адам"), Любомира (позивний "Любаха") і Олексія (позивний "Кіпіш"). Документи на відзначення державними нагородами подали до адміністрації президента України.



Командир БМП Антон родом із Києва, механік-водій бойової машини Любомир — з Львівської області, навідник-помічник командира БМП Олексій — із Полтавщини. Вони виконують бойові завдання на східній ділянці фронту.



"На рахунку цього екіпажу вже ціла низка приголомшливо зухвалих бойових виїздів, за результатами яких десятки й десятки окупантів ліквідували (ред.)" — зазначили у волинській бригаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командування 100 окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ подало на нагородження орденами "За мужність" III ступеня екіпаж бойової машини піхоти M2 Bradley.Про це повідомили в пресцентрі бригади.Йдеться про трьох військових 1 механізованого батальйону ОМБр:(позивний "Адам"),(позивний "Любаха") і(позивний "Кіпіш"). Документи на відзначення державними нагородами подали до адміністрації президента України.Командир БМП Антон родом із Києва, механік-водій бойової машини Любомир — з Львівської області, навідник-помічник командира БМП Олексій — із Полтавщини. Вони виконують бойові завдання на східній ділянці фронту."На рахунку цього екіпажу вже ціла низка приголомшливо зухвалих бойових виїздів, за результатами яких десятки й десятки окупантів ліквідували (ред.)" — зазначили у волинській бригаді.

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