Екіпаж БМП волинської бригади представили до нагородження державними орденами
10 березень, 22:43
Командування 100 окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ подало на нагородження орденами "За мужність" III ступеня екіпаж бойової машини піхоти M2 Bradley.
Про це повідомили в пресцентрі бригади.
Йдеться про трьох військових 1 механізованого батальйону ОМБр: Антона (позивний "Адам"), Любомира (позивний "Любаха") і Олексія (позивний "Кіпіш"). Документи на відзначення державними нагородами подали до адміністрації президента України.
Командир БМП Антон родом із Києва, механік-водій бойової машини Любомир — з Львівської області, навідник-помічник командира БМП Олексій — із Полтавщини. Вони виконують бойові завдання на східній ділянці фронту.
"На рахунку цього екіпажу вже ціла низка приголомшливо зухвалих бойових виїздів, за результатами яких десятки й десятки окупантів ліквідували (ред.)" — зазначили у волинській бригаді.
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Про це повідомили в пресцентрі бригади.
Йдеться про трьох військових 1 механізованого батальйону ОМБр: Антона (позивний "Адам"), Любомира (позивний "Любаха") і Олексія (позивний "Кіпіш"). Документи на відзначення державними нагородами подали до адміністрації президента України.
Командир БМП Антон родом із Києва, механік-водій бойової машини Любомир — з Львівської області, навідник-помічник командира БМП Олексій — із Полтавщини. Вони виконують бойові завдання на східній ділянці фронту.
"На рахунку цього екіпажу вже ціла низка приголомшливо зухвалих бойових виїздів, за результатами яких десятки й десятки окупантів ліквідували (ред.)" — зазначили у волинській бригаді.
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