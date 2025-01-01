Рубіо сподівається, що в Джидді буде вирішене питання щодо військової допомоги Україні

Рубіо сподівається, що в Джидді буде вирішене питання щодо військової допомоги Україні
Державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що питання призупинення Вашингтоном військової допомоги Україні може бути вирішене під час переговорів у Саудівській Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Я думаю, що поняття паузи в наданні допомоги, загалом, - це те, що, я сподіваюся, ми зможемо вирішити. Очевидно, що ключове значення для цього матиме те, що відбудеться завтра", - сказав журналістам Рубіо.

Він також прокоментував перспективи припинення вогню в Україні, відзначивши українську пропозицію щодо перемир'я в повітрі та на морі.

"Я не кажу, що одного цього достатньо, але це саме та поступка, на яку ви повинні піти, щоб покласти край конфлікту", - додав держсекретар США.

Нагадаємо, 11 березня у Саудівській Аравії мають відбутись переговори між українською та американською делегаціями.

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Теги: переговори, україна, сша
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