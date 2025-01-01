Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 11-12 березня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 11-12 березня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.У понеділок, 10 березня, була магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття метеозалежних людей, вона зберігатиме свою силу і у вівторок, 11 березня. У середу, 12 березня, буря трохи вщухне - до К-індексу 4 (жовтий рівень), але може все одно залишатися відчутною.