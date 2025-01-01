Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 11-12 березня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 11-12 березня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 11-12 березня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок, 10 березня, була магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття метеозалежних людей, вона зберігатиме свою силу і у вівторок, 11 березня. У середу, 12 березня, буря трохи вщухне - до К-індексу 4 (жовтий рівень), але може все одно залишатися відчутною.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 11-12 березня
Сьогодні, 01:30
11 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Рубіо сподівається, що в Джидді буде вирішене питання щодо військової допомоги Україні
10 березень, 23:19
Екіпаж БМП волинської бригади представили до нагородження державними орденами
10 березень, 22:43
Епідпоріг на Волині перевищений на 83%
10 березень, 22:12
Схожі новини
Чи очікувати магнітні бурі 10 березня 2025 року: прогноз Чи очікувати магнітні бурі 10 березня 2025 року: прогноз
10 березень, 01:30
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 7-8 березня Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 7-8 березня
07 березень, 01:30
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 5 березня Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 5 березня
05 березень, 01:30
Чи очікувати магнітні бурі 3 березня 2025 року: прогноз Чи очікувати магнітні бурі 3 березня 2025 року: прогноз
03 березень, 01:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 11-12 березня
Сьогодні, 01:30
 0
11 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Рубіо сподівається, що в Джидді буде вирішене питання щодо військової допомоги Україні
10 березень, 23:19
 0
Екіпаж БМП волинської бригади представили до нагородження державними орденами
10 березень, 22:43
 0
Епідпоріг на Волині перевищений на 83%
10 березень, 22:12
 0
Медіа
відео
1/8