Зеленський вибачився перед Трампом за інцидент у Білому домі – спецпосланець США

Зеленський вибачився перед Трампом за інцидент у Білому домі – спецпосланець США
Президент України Володимир Зеленський відправив листа президенту США Дональду Трампу, у якому вибачився за ситуацію, що виникла під час їхньої зустрічі в Білому домі.

Про це повідомив спецпосланець США Стівен Уіткофф в ефірі Fox News, передає ТСН.

За його словами, цей крок є важливим для покращення дипломатичних відносин між Києвом і Вашингтоном.

"Зеленський надіслав листа президенту, в якому вибачився за весь той інцидент, який стався в офісі. Я вважаю, що це був важливий крок. Було багато дискусій між нашими командами, українцями та європейцями, які також мають відношення до цієї теми. Я хотів би охарактеризувати це як прогрес. І тому я сподіваюся, що буде угода", – зазначив Віткофф.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп може надавати більш складні умови для відновлення підтримки України, крім угоди про мінерали та економічне партнерство

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Теги: Зеленський, Трамп, війна, допомога США
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