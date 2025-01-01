Курс валют на 11 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
НБУ встановив офіційний курс валют на вівторок, 11 березня. Долар після вихідних зріс на 7 коп., євро додав 5 коп., злотий втратив 3 коп.
Про це повідомили в Нацбанку.
Курс долара
1 долар США – 41,28 (+7 коп.)
Курс євро
1 євро – 44,77 (+5 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,67 (-3 коп.)
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Про це повідомили в Нацбанку.
Курс долара
1 долар США – 41,28 (+7 коп.)
Курс євро
1 євро – 44,77 (+5 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,67 (-3 коп.)
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