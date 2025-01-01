Курс валют на 11 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 11 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
НБУ встановив офіційний курс валют на вівторок, 11 березня. Долар після вихідних зріс на 7 коп., євро додав 5 коп., злотий втратив 3 коп.

Про це повідомили в Нацбанку.

Курс долара
1 долар США – 41,28 (+7 коп.)

Курс євро
1 євро – 44,77 (+5 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий – 10,67 (-3 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют на 11 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 11-12 березня
Сьогодні, 01:30
11 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Рубіо сподівається, що в Джидді буде вирішене питання щодо військової допомоги Україні
10 березень, 23:19
Екіпаж БМП волинської бригади представили до нагородження державними орденами
10 березень, 22:43
Схожі новини
Курс валют на 10 березня: скільки коштують долар, євро і злотий Курс валют на 10 березня: скільки коштують долар, євро і злотий
10 березень, 03:11
Курс валют на 8 березня: скільки коштують долар, євро і злотий Курс валют на 8 березня: скільки коштують долар, євро і злотий
08 березень, 11:16
Курс валют на 7 березня: скільки коштують долар, євро і злотий Курс валют на 7 березня: скільки коштують долар, євро і злотий
07 березень, 03:11
Курс валют на 5 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий Курс валют на 5 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
05 березень, 03:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют на 11 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
 0
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 11-12 березня
Сьогодні, 01:30
 0
11 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Рубіо сподівається, що в Джидді буде вирішене питання щодо військової допомоги Україні
10 березень, 23:19
 0
Екіпаж БМП волинської бригади представили до нагородження державними орденами
10 березень, 22:43
 0
Медіа
відео
1/8