Курс валют на 11 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це повідомили в Нацбанку.



Курс долара

1 долар США – 41,28 (+7 коп.)



Курс євро

1 євро – 44,77 (+5 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий – 10,67 (-3 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НБУ встановив офіційний курс валют на вівторок, 11 березня. Долар після вихідних зріс на 7 коп., євро додав 5 коп., злотий втратив 3 коп.Про це повідомили в Нацбанку.Курс долара1 долар США – 41,28 (+7 коп.)Курс євро1 євро – 44,77 (+5 коп.)Курс злотого1 польський злотий – 10,67 (-3 коп.)

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію