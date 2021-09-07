У Луцьку відновили оренду електросамокатів: ціни
Сьогодні, 07:15
Станом на початок березня на луцьких вулицях налічується близько 150 електросамокатів від компанії Jet, які можна орендувати.
Їхня кількість надалі буде збільшуватись, зазначив misto.media керівник філіалу Jet у Луцьку Антон Налча.
Цьогоріч сезон відкрили 7 березня. Вартість за розблокування транспорту коштує 10 грн, а за хвилину поїздки — 3 грн 60 коп. Поїздка протягом години вартуватиме 216 грн.
Волиняни можуть скористатись електросамокатом не лише у Луцьку, а ще й у Ковелі та Володимирі.
Щодня користувачі шкодять чи псують електросамокати, а часом залишають транспорт на дні річки, каже Антон Налча. Однак, додає він, надавати послуги у Луцьку продовжать.
Для того, щоб орендувати електросамокат, потрібно:
Встановити додаток Jet.ua.
Авторизуватися і обрати місто.
Відсканувати QR–код, розміщений на кермі самоката, через додаток.
Розблокувати самокат.
Почати поїздку.
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Їхня кількість надалі буде збільшуватись, зазначив misto.media керівник філіалу Jet у Луцьку Антон Налча.
Цьогоріч сезон відкрили 7 березня. Вартість за розблокування транспорту коштує 10 грн, а за хвилину поїздки — 3 грн 60 коп. Поїздка протягом години вартуватиме 216 грн.
Волиняни можуть скористатись електросамокатом не лише у Луцьку, а ще й у Ковелі та Володимирі.
Щодня користувачі шкодять чи псують електросамокати, а часом залишають транспорт на дні річки, каже Антон Налча. Однак, додає він, надавати послуги у Луцьку продовжать.
Для того, щоб орендувати електросамокат, потрібно:
Встановити додаток Jet.ua.
Авторизуватися і обрати місто.
Відсканувати QR–код, розміщений на кермі самоката, через додаток.
Розблокувати самокат.
Почати поїздку.
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