У Луцьку відновили оренду електросамокатів: ціни

Станом на початок березня на луцьких вулицях налічується близько 150 електросамокатів від компанії Jet, які можна орендувати.Їхня кількість надалі буде збільшуватись, зазначив misto.media керівник філіалу Jet у ЛуцькуЦьогоріч сезон відкрили 7 березня. Вартість за розблокування транспорту коштує 10 грн, а за хвилину поїздки — 3 грн 60 коп. Поїздка протягом години вартуватиме 216 грн.Волиняни можуть скористатись електросамокатом не лише у Луцьку, а ще й у Ковелі та Володимирі.Щодня користувачі шкодять чи псують електросамокати, а часом залишають транспорт на дні річки, каже Антон Налча. Однак, додає він, надавати послуги у Луцьку продовжать.Для того, щоб орендувати електросамокат, потрібно:Встановити додаток Jet.ua.Авторизуватися і обрати місто.Відсканувати QR–код, розміщений на кермі самоката, через додаток.Розблокувати самокат.Почати поїздку.