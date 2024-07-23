Волиняни цьогоріч протермінували майже 500 штрафів від ТЦК





З 9 658 штрафів сплачено лише 1 259, йдеться в аналітиці від Опендатабот, передає



Найбільше таких проваджень було відкрито у:



Дніпропетровській області — 1053 провадження;



Києві — 1003;



Полтавській області — 916.



45% штрафів цьогоріч виписали українцям віком від 25 до 35 років. Ще 38% оформили чоловікам у віці від 36 до 45 років.



2023 і 2024 роки



У 2023 році було зареєстровано 10 541 виконавче провадження щодо несплачених штрафів. А у 2024 році їх вже було удвічі більше: 25 451.



Попри те, що боргів за штрафи більшає, українці не поспішають сплачувати і торішні борги.



23% проваджень, відкритих у 2023 році, досі не сплачені, а серед торішніх боргів не сплачено 52%, зазначили на сайті.



Штрафи



Штраф для громадян віком від 18 до 60 років становить від 17 до 25 тис. грн, а для посадових і юридичних осіб — від 34 до 59 тис. грн. Таку норму ввели торік.



Штрафують чоловіків, які не оновили вчасно свої дані у ТЦК і СП .



Це стосується й тих, хто повторно порушить правила.



Як сплатити штраф



У додатку Резерв + буде сповіщення про порушення військового обліку.



Побачивши таке сповіщення, особа має сама прибути до ТЦК та СП. Постанова про адміністративне правопорушення може бути надіслана поштою за адресою, зазначеною у військово-обліковому документі, або вручена безпосередньо у територіальному центрі.



Штраф можна оплатити через банківські установи, термінали самообслуговування або мобільні додатки банків. Реквізити для оплати зазначають у постанові про накладення штрафу.



Його потрібно сплатити протягом 15 днів з моменту отримання постанови. Якщо особа подає апеляцію, термін оплати починається з дня ухвалення остаточного рішення.



Наслідки за несплату



У разі несплати штрафу в установлені строки, матеріали передаються до виконавчої служби, яка може вжити заходів примусового стягнення.



Це включає арешт рахунків або майна. Також це може призвести до додаткових адміністративних санкцій або ускладнень під час взаємодії з державними органами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку року в Україні вже зафіксували понад 9,5 тис. протермінованих штрафів. На Волині — 442.З 9 658 штрафів сплачено лише 1 259, йдеться в аналітиці від Опендатабот, передає "Місто. Медіа" Найбільше таких проваджень було відкрито у:Дніпропетровській області — 1053 провадження;Києві — 1003;Полтавській області — 916.45% штрафів цьогоріч виписали українцям віком від 25 до 35 років. Ще 38% оформили чоловікам у віці від 36 до 45 років.У 2023 році було зареєстровано 10 541 виконавче провадження щодо несплачених штрафів. А у 2024 році їх вже було удвічі більше: 25 451.Попри те, що боргів за штрафи більшає, українці не поспішають сплачувати і торішні борги.23% проваджень, відкритих у 2023 році, досі не сплачені, а серед торішніх боргів не сплачено 52%, зазначили на сайті.Штраф для громадян віком від 18 до 60 років становить від 17 до 25 тис. грн, а для посадових і юридичних осіб — від 34 до 59 тис. грн. Таку норму ввели торік.Штрафують чоловіків, які не оновили вчасно свої дані у ТЦК і СП .Це стосується й тих, хто повторно порушить правила.У додатку Резерв + буде сповіщення про порушення військового обліку.Побачивши таке сповіщення, особа має сама прибути до ТЦК та СП. Постанова про адміністративне правопорушення може бути надіслана поштою за адресою, зазначеною у військово-обліковому документі, або вручена безпосередньо у територіальному центрі.Штраф можна оплатити через банківські установи, термінали самообслуговування або мобільні додатки банків. Реквізити для оплати зазначають у постанові про накладення штрафу.Його потрібно сплатити протягом 15 днів з моменту отримання постанови. Якщо особа подає апеляцію, термін оплати починається з дня ухвалення остаточного рішення.У разі несплати штрафу в установлені строки, матеріали передаються до виконавчої служби, яка може вжити заходів примусового стягнення.Це включає арешт рахунків або майна. Також це може призвести до додаткових адміністративних санкцій або ускладнень під час взаємодії з державними органами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію