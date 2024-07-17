В аварії на Хмельниччині загинула 24-річна волинська поліцейська

Анастасія Бідун загинула в аварії на Хмельниччині.



Про це



"Наш ліцей сколихнула страшна звістка… Жорстока автокатастрофа забрала життя нашої випускниці Бідун Анастасії Богданівни.



Анастасія народилася 20 листопада 2000 року. До 2015 року навчалася в ліцеї, де під керівництвом Касперської Вікторії Ростиславівни робила перші кроки до знань, а згодом продовжувала свій шкільний шлях разом із Пилип’юк Оксаною Анатоліївною, своєю класною керівницею, чиї мудрі поради допомагали долати труднощі та надихали на нові звершення.



Анастасія була душею класу, натхненням для друзів, активною, товариською та щирою. Її енергія била ключем, вона захоплювалася спортом і любила життя. Всі ми пам'ятаємо її розкішне волосся, що спадало хвилями, та очі, сповнені теплом і добротою.. Такою вона назавжди залишиться в нашій пам'яті.



Слова не можуть передати глибину нашого болю. У цей важкий час ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Анастасії, розділяючи їхню невимовну втрату. Вічна пам'ять..." - йдеться в дописі.



Як повідомила Катерина Герасімук у селі Нова Ушиця Хмельницької області автомобіль Mercedes-Benz на швидкості врізався у борону, яка стояла на узбіччі, та загорівся. У результаті ДТП водій тяжко травмувався, а його 24-річна пасажирка загинула.



«Пара працювала в правоохоронних органах Хмельниччини. Аварія трапилася, коли працівники перебували поза службою. Наразі тривають першочергові слідчі дії, призначено ряд експертиз», – зауважила Катерина Герасімук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 24-річна волинянказагинула в аварії на Хмельниччині.Про це повідомили в Горохівському ліцеї."Наш ліцей сколихнула страшна звістка… Жорстока автокатастрофа забрала життя нашої випускниці Бідун Анастасії Богданівни.Анастасія народилася 20 листопада 2000 року. До 2015 року навчалася в ліцеї, де під керівництвом Касперської Вікторії Ростиславівни робила перші кроки до знань, а згодом продовжувала свій шкільний шлях разом із, своєю класною керівницею, чиї мудрі поради допомагали долати труднощі та надихали на нові звершення.Анастасія була душею класу, натхненням для друзів, активною, товариською та щирою. Її енергія била ключем, вона захоплювалася спортом і любила життя. Всі ми пам'ятаємо її розкішне волосся, що спадало хвилями, та очі, сповнені теплом і добротою.. Такою вона назавжди залишиться в нашій пам'яті.Слова не можуть передати глибину нашого болю. У цей важкий час ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Анастасії, розділяючи їхню невимовну втрату. Вічна пам'ять..." - йдеться в дописі.Як повідомила ZAXID.NET речниця теруправління ДБР у Хмельницькомуу селі Нова Ушиця Хмельницької області автомобіль Mercedes-Benz на швидкості врізався у борону, яка стояла на узбіччі, та загорівся. У результаті ДТП водій тяжко травмувався, а його 24-річна пасажирка загинула.«Пара працювала в правоохоронних органах Хмельниччини. Аварія трапилася, коли працівники перебували поза службою. Наразі тривають першочергові слідчі дії, призначено ряд експертиз», – зауважила Катерина Герасімук.

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