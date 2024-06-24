На дитину впали дерев'яні плити: на Волині загинув 9-річний хлопчик
Сьогодні, 09:36
На Ківерцівщині поліція з’ясовує обставини смерті 9-річного хлопця.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Трагедія трапилася учора, 10 березня.
Тіло хлопчика виявив батько у підсобному приміщенні: попередньо, на дитину впали дерев'яні плити, які стояли вздовж стіни.
Лікарі швидкої допомоги проводили реанімаційні заходи, та, на жаль, дитина померла.
За фактом трагедії слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок".
Тіло направлять на проведення судово-медичної експертизи.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Трагедія трапилася учора, 10 березня.
Тіло хлопчика виявив батько у підсобному приміщенні: попередньо, на дитину впали дерев'яні плити, які стояли вздовж стіни.
Лікарі швидкої допомоги проводили реанімаційні заходи, та, на жаль, дитина померла.
За фактом трагедії слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок".
Тіло направлять на проведення судово-медичної експертизи.
Досудове розслідування триває.
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