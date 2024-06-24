На дитину впали дерев'яні плити: на Волині загинув 9-річний хлопчик





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Трагедія трапилася учора, 10 березня.



Тіло хлопчика виявив батько у підсобному приміщенні: попередньо, на дитину впали дерев'яні плити, які стояли вздовж стіни.



Лікарі швидкої допомоги проводили реанімаційні заходи, та, на жаль, дитина померла.



За фактом трагедії слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок".



Тіло направлять на проведення судово-медичної експертизи.



Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Ківерцівщині поліція з’ясовує обставини смерті 9-річного хлопця.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Трагедія трапилася учора, 10 березня.Тіло хлопчика виявив батько у підсобному приміщенні: попередньо, на дитину впали дерев'яні плити, які стояли вздовж стіни.Лікарі швидкої допомоги проводили реанімаційні заходи, та, на жаль, дитина померла.За фактом трагедії слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок".Тіло направлять на проведення судово-медичної експертизи.Досудове розслідування триває.

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