У господарстві не вистачає чоловіків-робітників: як вирощують шампіньйони на Волині

У господарстві не вистачає чоловіків-робітників: як вирощують шампіньйони на Волині
У грибному господарстві села Промінь Луцького району працюють переважно жінки. Шампіньйони тут вирощують на двох тисячах метрів квадратних.

Нестача робітників-чоловіків — це основна проблема, з якою зіштовхнулися у господарстві за час повномасштабної війни, розповів Суспільному директор Валерій Пахольчук.

Вирощуванням шампіньйонів чоловік займається понад 20 років. Каже, що починав у 90-х, коли не було конкурентів.

Зі слів керівника господарства, для роботи господарства з вирощування шампіньйонів потрібно 7-9 людей.

"Катастрофічно не вистачає робочих рук. Особливо, чоловіків. І це проблема №1. У мене маленьке господарство. Я не можу попадати у цю категорію бронювання, тому немає у мене заброньованих", — говорить чоловік.

У господарства є власна дизельна електростанція, тому вирощування шампіньйонів — справа безперервна, розповідає Валерій Пахольчук.

"Це так затратно, бо паливо коштує великі кошти, але справляємося. Як узявся за цю справу, то не можна вискочити. Є домовленості з супермаркетами. Якщо я зроблю перерву, не буду давати хоча б мінімальних партій, то завтра цю нішу займе конкурент", — говорить власник грибного господарства.

Зрізає шампіньйони Людмила Сохацька. Жінка працює тут шість років. Приїздить на роботу з Ковельського району і залишається на 5-6 робочих днів. Жінка каже, якщо багато дозрілих грибів — нарізає 10 шестикілограмових ящиків орієнтовно за дві години.

Зараз працівники зрізають шампіньйони першої хвилі, розповідає працівниця Наталя.

"Залишаємо три фракції. Вибираємо великі, щоб дати цьому ріст. Двічі у день ріжемо. Зранку і ввечері можемо пробігтися. Влітку я можу поїхати собі до Польщі, нас директор відпускає, а потім я приїжджаю і сюди", — говорить жінка.

За час повномасштабної війни, каже Валерій Пархомчук, потужностей виробництва не нарощували.

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Теги: Волинь, шампіньйони
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