Військовий з 68 ОЄБр, де воюють багато волинян, отримав «Золотий хрест» за героїчний вчинок

На фронті гаряче. Та поряд із постійною бойовою роботою є іособливо хвилюючі миттєвості, коли звучать слова подяки. Коли кращівоїни отримують нагороди за відданість, сміливість та нелегку роботу.Про це повідомляють у відділі зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування “Захід”.Старший сержант Василь Бондарчук знищує окупантів на фронті з 23березня 2022 року. На посаді головного сержанта інженерно-технічної роти “росомах” він зарекомендував себе сумлінним, дисциплінованим,відповідальним військовослужбовцем, який успішно виконує бойову роботу навіть в екстремальних умовах.Тож цими днями військовослужбовця 68 Окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша нагороджено почесною відзнакою Головнокомандувача Збройних Сил України генерала“Золотий хрест”.Воїн на це цілком заслужив. На чолі ретельно відібраних для виконання конкретного завдання бійцями старший сержант із позивним “Жук”, перебуваючи в зоні вогневих дій противника на передній лінії оборони наших військ, неодноразово брав участь в обладнанні фортифікаційних споруд (бліндажі, окопи, капоніри) для батальйонів бригади. Коли було потрібно, хлопці працювали цілодобово.Тільки за період із квітня до вересня 2023 року головний сержант роти і його бійці на Покровському напрямку облаштували понад 110 бліндажів! А робити це доводиться справді в умовах, пов’язаних з ризиком для життя.В одному з епізодів група з двох військовослужбовців виїхала дляоблаштування стрілецької позиції та бліндажу в лісопосадці. Але хлопці потрапили під атаку ворожих БпЛА, зазнали осколкових поранень. В найкоротшій термін старший сержант, який мобілізувався в одному з ТЦК та СП Рівненської області, провів евакуацію поранених побратимів: під постійними ворожими обстрілами “Жук” самотужки забрав та вивіз їх до стабілізаційного пункту.В іншому випадку четверо українських військовослужбовців уже післяоблаштування стрілецьких позицій та бліндажів були обстріляні російськими мінометами. Усі зазнали тілесних ушкоджень різних ступенів важкості, і знову “Жук” самотужки поїхав у небезпечну зону, забрав і вивіз бійців у стабілізаційний пункт.І на даний час він виконує бойові завдання в умовах будь-якої складності.Командувач військ Оперативного командування “Захід” Сухопутнихвійськ Збройних Сил України бригадний генералнещодавно працював у 68 Окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша. З нагоди третьої річниці її створення він вручив воїнам заслужені нагороди та відзнаки.За мужність, героїзм, вірність військовій присязі старший сержант Василь Бондарчук серед інших побратимів удостоєний почесної відзнаки Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Олександра Сирського “Золотий хрест”.“За три роки ви стали грізною силою, що тримає оборону там, денайважче. Ви – приклад незламності, воїнського братерства і відданості Україні. Пишаємось вами, підтримуємо вас і дякуємо за службу!”, – сказав бригадний генерал Володимир Шведюк під час зустрічі з нагородженими бійцями.Отримати додаткову інформацію охочі поповнити лавиславетної єгерської бригади можуть за тел. 099-387-87-18 або 093-055-25-98.