До Гончарівки на сватання або яке минуле приховує графська родина: театральний анонс у Луцьку на 11 – 16 березня





Цього тижня на сцені театру глядачі побачать історії, сповнені пригод та кохання. Щирі сценічні переживання – усе це принесе гарний настрій і багато позитивних емоцій від перегляду. А найменшенькі тішитимуться казковими сюжетами.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 11 до 16 березня.



На камерній сцені відбудеться вистава, що побудована на розповіді про жіночі долі, з уривками інтерв’ю реальних українок, які зараз працюють за кордоном!



У вівторок, 11 березня, о 18:00 – драма-інтерв’ю «Долі жіночі або Послання від заробітчанок» Мирона Лисака й Галини Микитюк. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



«Сюжет вистави, зокрема, про тих, які тяжко переживають втрату коханої, і тих, хто із ревнощів вбиває свою дружину, і тих, хто начебто прийняв ситуацію, проте щасливішим від того не став. Ми бачимо жінок, які змирилися зі своїм становищем, тих, які адаптувалися, облаштували своє життя і навіть почуваються досить комфортно і тих, хто ніколи не зможе прийняти реальність такою, але свідомо жертвує собою заради добробуту рідних», – режисерка-постановниця, заслужена артистка України Світлана Органіста.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



На камерній сцені – вистава за п'єсою японського драматурга Кокі Метані!



У четвер, 13 березня, о 18:00 – драма-комедія «Академія сміху». Режисер-постановник – заслужений артист України Василь Гриб. Тривалість – 1 година 25 хвилин (без антракту).



У руках геніального Автора нова комедія на мотив шекспірівського шедевру «Ромео і Джульєтта». Усе готове до роботи: декорації, сцена, актори… Та не все так просто у житті талановитого митця. Доля майбутньої вистави залежить від безжалісної Цензорки-диктаторки. Саме вона впродовж семи днів віртуозно, не без задоволення знущається над бідолашним, мовляв, «Я хочу кохання без поцілунків», «Я хочу комедію без жартів», і, зрештою, «Я хочу щоб вистава прославляла Імператора Японії»! І коли здається, що нещасний Автор ось-ось здасться, йому спадає на думку неочікуваний сюжетний поворот у своєму шедеврі. То хто ж переможе: диктатура чи свобода?… Перепрошуємо! Цензорка чи Автор?



Зазирніть у картини чужої свідомості, відчуйте енергію шалених купальських танців та знайдіть відповідь на запитання: як це – бути іншим? І для кого кінець цієї історії можна вважати щасливим?



У п’ятницю, 14 березня, о 18:00 на камерній сцені – драма інакшості «Фрекен Жюлі» Августа Юхана Стріндберга. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



Містичної ночі на Івана Купала відбуваються незвичайні речі: молода графиня Жюлі залишається на гуляння разом зі слугами замість того, щоб їхати в гості із батьком-графом, а лакей Жан, що усе життя плекав солодку мрію «піднятися», зненацька розпочинає ловити на собі зацікавлені погляди господині. Його неоголошена наречена, кухарка Крістіна, не готова віддати своє щастя «без бою», навіть якщо йдеться про боротьбу із власною пані... Чим же обернеться такий «нерівносторонній» любовний трикутник? Яке темне минуле приховує багата графська родина? І хто ж винен у тому, що люди ламають наші очікування?



У суботу, 15 березня, о 12:00 – музична казка-фентезі на дві дії «Аліса. Повернення в Дивокрай» Дарини Гребенко за мотивами творів Льюїса Керрола. Основна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Дорослішання дається Алісі непросто, попри те, що після повернення із Дивокраю минули роки. Однак «уява – це єдина зброя у війні проти реальності», і ось дівчинка знову прямує знайомою стежкою вслід за Кроликом, аби відвернути біду від місця, що стало для неї другим домом...



У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається



Театр запрошує на українську комедію на дві дії, доповнену музикою, піснями, дотепами та яскравими веселощами!



У суботу ввечері, 15 березня, о 17:00 на основній сцені – комедія на дві дії «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка, музика Кирила Стеценка. Режисер-постановник – Микола Яремків. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хв).



Сучасне та колоритне прочитання п’єси відомого класика, сповнене дотепних діалогів і захопливих життєвих ситуацій. Любовні пригоди, весільні клопоти, несподівані зустрічі та незвичайні події – усе це чекає на глядачів, які вирушать до Гончарівки на сватання.



У неділю, 16 березня, о 12:00 – весела феєрія на одну дію «Казковий день Лілеї». Основна сцена. Автор та режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година.



Це історія одного вдалого святкування та непокорі звичкам елітної родини, що псують життя підростаючого покоління. Це приклад, як зробити крок назустріч змінам, прагнення до досягнень, про спробу пошуку справжнього себе у оточуючому світі.



Вистава про силу характеру та відданість переконанням, які здатні подолати будь-які життєві обставини!



У неділю ввечері, 16 березня, о 17:00 на основній сцені – комічна опера на дві дії «Наталка Полтавка» Івана Котляревського, музика Миколи Лисенка. Режисер-постановник – народний артист України, лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка Федір Стригун. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Сюжет про красиву дочку вбогої вдови Наталку, яка через злидні змушена погодитися на шлюб із багатим паном Возним, якого не кохає. Однак вона відчуває прірву між ними, адже він пан, а вона проста дівчина. Повернення її коханого Петра, простого наймита, змінює хід подій... Як? Дізнаєтесь у театрі!



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 11 до 16 березня.У вівторок,. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).«Сюжет вистави, зокрема, про тих, які тяжко переживають втрату коханої, і тих, хто із ревнощів вбиває свою дружину, і тих, хто начебто прийняв ситуацію, проте щасливішим від того не став. Ми бачимо жінок, які змирилися зі своїм становищем, тих, які адаптувалися, облаштували своє життя і навіть почуваються досить комфортно і тих, хто ніколи не зможе прийняти реальність такою, але свідомо жертвує собою заради добробуту рідних», – режисерка-постановниця, заслужена артистка УкраїниКвитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру У четвер,. Режисер-постановник – заслужений артист України. Тривалість – 1 година 25 хвилин (без антракту).У руках геніального Автора нова комедія на мотив шекспірівського шедевру «Ромео і Джульєтта». Усе готове до роботи: декорації, сцена, актори… Та не все так просто у житті талановитого митця. Доля майбутньої вистави залежить від безжалісної Цензорки-диктаторки. Саме вона впродовж семи днів віртуозно, не без задоволення знущається над бідолашним, мовляв, «Я хочу кохання без поцілунків», «Я хочу комедію без жартів», і, зрештою, «Я хочу щоб вистава прославляла Імператора Японії»! І коли здається, що нещасний Автор ось-ось здасться, йому спадає на думку неочікуваний сюжетний поворот у своєму шедеврі. То хто ж переможе: диктатура чи свобода?… Перепрошуємо! Цензорка чи Автор?У п’ятницю,на камерній сцені –. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).Містичної ночі на Івана Купала відбуваються незвичайні речі: молода графинязалишається на гуляння разом зі слугами замість того, щоб їхати в гості із батьком-графом, а лакей, що усе життя плекав солодку мрію «піднятися», зненацька розпочинає ловити на собі зацікавлені погляди господині. Його неоголошена наречена, кухарка, не готова віддати своє щастя «без бою», навіть якщо йдеться про боротьбу із власною пані... Чим же обернеться такий «нерівносторонній» любовний трикутник? Яке темне минуле приховує багата графська родина? І хто ж винен у тому, що люди ламають наші очікування?У суботу,. Основна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Дорослішання даєтьсянепросто, попри те, що після повернення із Дивокраю минули роки. Однак «уява – це єдина зброя у війні проти реальності», і ось дівчинка знову прямує знайомою стежкою вслід за Кроликом, аби відвернути біду від місця, що стало для неї другим домом...У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».У суботу ввечері,на основній сцені –, музика. Режисер-постановник –. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хв).Сучасне та колоритне прочитання п’єси відомого класика, сповнене дотепних діалогів і захопливих життєвих ситуацій. Любовні пригоди, весільні клопоти, несподівані зустрічі та незвичайні події – усе це чекає на глядачів, які вирушать до Гончарівки на сватання.У неділю,. Основна сцена. Автор та режисер-постановник –. Тривалість – 1 година.Це історія одного вдалого святкування та непокорі звичкам елітної родини, що псують життя підростаючого покоління. Це приклад, як зробити крок назустріч змінам, прагнення до досягнень, про спробу пошуку справжнього себе у оточуючому світі.У неділю ввечері,на основній сцені –, музика. Режисер-постановник – народний артист України, лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).Сюжет про красиву дочку вбогої вдови, яка через злидні змушена погодитися на шлюб із багатим паном, якого не кохає. Однак вона відчуває прірву між ними, адже він пан, а вона проста дівчина. Повернення її коханого, простого наймита, змінює хід подій... Як? Дізнаєтесь у театрі!Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram

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