У Саудівській Аравії почалися переговори України та США





Про це повідомили в МЗС України, пише



Нагадаємо, до делегації США входять держсекретар США Марко Рубіо, радник із національної безпеки Майк Волц і спецпредставник Трампа Стів Віткофф.



З українського боку — керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник Єрмака Павло Паліса. Президент Володимир Зеленський також прибув до Саудівської Аравії, але для зустрічі зі спадкоємним принцом Мухаммедом ібн Салманом.



6 березня стало відомо, що українська та американська команди відновили роботу після публічної сварки президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Білому домі.



За даними ЗМІ, США планують використати зустріч з українською делегацією в Саудівській Аравії цього тижня, щоб частково визначити, чи готовий Київ піти на поступки росії для припинення війни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Джидда, що в Саудівській Аравії, починаються переговори високопоставлених представників України та США.Про це повідомили в МЗС України, пише Громадське Нагадаємо, до делегації США входять держсекретар США, радник із національної безпекиі спецпредставник ТрампаЗ українського боку — керівник Офісу президента, міністр закордонних справ, міністр оборонита заступник Єрмака. Президенттакож прибув до Саудівської Аравії, але для зустрічі зі спадкоємним принцом6 березня стало відомо, що українська та американська команди відновили роботу після публічної сварки президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Білому домі.За даними ЗМІ, США планують використати зустріч з українською делегацією в Саудівській Аравії цього тижня, щоб частково визначити, чи готовий Київ піти на поступки росії для припинення війни.

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