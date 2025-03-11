Паризький оборонний форум: Франція закликає відмовитися від закликів демілітаризувати Україну

Себастьян Лекорню відкрив Паризький форум з питань оборони та стратегії, який триватиме до 13 березня.



Про це пише



На ньому понад 30 командувачів армій зібралися разом, щоб обговорити те, що Європа та Захід можуть запропонувати на підтримку України в рамках мирної угоди з Росією.



Лекорню сказав, що Європа зіткнулася з “новим періодом” у своїй історії, який помітно відрізняється як від холодної війни, так і від “періоду дивідендів миру”, коли численні глобальні держави борються за вплив.



Говорячи про нову адміністрацію США, він сказав, що сьогоднішні обговорення стосуватимуться того, як НАТО і Захід могли б захистити східний фланг, “якщо завтра внески певних країн ‒ або однієї окремої країни ‒ зменшать” свою присутність.



Стосовно України він сказав, що необхідно більше планування для підтримки будь-якого потенційного припинення вогню в Україні, знаючи, що Росія має історію недотримання подібних домовленостей.



Лекорню підкреслив, що Франція “відмовиться від будь-якої демілітаризації української армії”, вважаючи це важливою частиною будь-якої майбутньої архітектури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Парижі міністр збройних сил Франціївідкрив Паризький форум з питань оборони та стратегії, який триватиме до 13 березня.Про це пише LB.ua з посиланням на The Guardian.На ньому понад 30 командувачів армій зібралися разом, щоб обговорити те, що Європа та Захід можуть запропонувати на підтримку України в рамках мирної угоди з Росією.Лекорню сказав, що Європа зіткнулася з “новим періодом” у своїй історії, який помітно відрізняється як від холодної війни, так і від “періоду дивідендів миру”, коли численні глобальні держави борються за вплив.Говорячи про нову адміністрацію США, він сказав, що сьогоднішні обговорення стосуватимуться того, як НАТО і Захід могли б захистити східний фланг, “якщо завтра внески певних країн ‒ або однієї окремої країни ‒ зменшать” свою присутність.Стосовно України він сказав, що необхідно більше планування для підтримки будь-якого потенційного припинення вогню в Україні, знаючи, що Росія має історію недотримання подібних домовленостей.Лекорню підкреслив, що Франція “відмовиться від будь-якої демілітаризації української армії”, вважаючи це важливою частиною будь-якої майбутньої архітектури.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію