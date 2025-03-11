Паризький оборонний форум: Франція закликає відмовитися від закликів демілітаризувати Україну

Паризький оборонний форум: Франція закликає відмовитися від закликів демілітаризувати Україну
У Парижі міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню відкрив Паризький форум з питань оборони та стратегії, який триватиме до 13 березня.

Про це пише LB.ua з посиланням на The Guardian.

На ньому понад 30 командувачів армій зібралися разом, щоб обговорити те, що Європа та Захід можуть запропонувати на підтримку України в рамках мирної угоди з Росією.

Лекорню сказав, що Європа зіткнулася з “новим періодом” у своїй історії, який помітно відрізняється як від холодної війни, так і від “періоду дивідендів миру”, коли численні глобальні держави борються за вплив.

Говорячи про нову адміністрацію США, він сказав, що сьогоднішні обговорення стосуватимуться того, як НАТО і Захід могли б захистити східний фланг, “якщо завтра внески певних країн ‒ або однієї окремої країни ‒ зменшать” свою присутність.

Стосовно України він сказав, що необхідно більше планування для підтримки будь-якого потенційного припинення вогню в Україні, знаючи, що Росія має історію недотримання подібних домовленостей.

Лекорню підкреслив, що Франція “відмовиться від будь-якої демілітаризації української армії”, вважаючи це важливою частиною будь-якої майбутньої архітектури.

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Теги: Росія, Україна, війна
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