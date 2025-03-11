Паризький оборонний форум: Франція закликає відмовитися від закликів демілітаризувати Україну
Сьогодні, 13:52
У Парижі міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню відкрив Паризький форум з питань оборони та стратегії, який триватиме до 13 березня.
Про це пише LB.ua з посиланням на The Guardian.
На ньому понад 30 командувачів армій зібралися разом, щоб обговорити те, що Європа та Захід можуть запропонувати на підтримку України в рамках мирної угоди з Росією.
Лекорню сказав, що Європа зіткнулася з “новим періодом” у своїй історії, який помітно відрізняється як від холодної війни, так і від “періоду дивідендів миру”, коли численні глобальні держави борються за вплив.
Говорячи про нову адміністрацію США, він сказав, що сьогоднішні обговорення стосуватимуться того, як НАТО і Захід могли б захистити східний фланг, “якщо завтра внески певних країн ‒ або однієї окремої країни ‒ зменшать” свою присутність.
Стосовно України він сказав, що необхідно більше планування для підтримки будь-якого потенційного припинення вогню в Україні, знаючи, що Росія має історію недотримання подібних домовленостей.
Лекорню підкреслив, що Франція “відмовиться від будь-якої демілітаризації української армії”, вважаючи це важливою частиною будь-якої майбутньої архітектури.
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Про це пише LB.ua з посиланням на The Guardian.
На ньому понад 30 командувачів армій зібралися разом, щоб обговорити те, що Європа та Захід можуть запропонувати на підтримку України в рамках мирної угоди з Росією.
Лекорню сказав, що Європа зіткнулася з “новим періодом” у своїй історії, який помітно відрізняється як від холодної війни, так і від “періоду дивідендів миру”, коли численні глобальні держави борються за вплив.
Говорячи про нову адміністрацію США, він сказав, що сьогоднішні обговорення стосуватимуться того, як НАТО і Захід могли б захистити східний фланг, “якщо завтра внески певних країн ‒ або однієї окремої країни ‒ зменшать” свою присутність.
Стосовно України він сказав, що необхідно більше планування для підтримки будь-якого потенційного припинення вогню в Україні, знаючи, що Росія має історію недотримання подібних домовленостей.
Лекорню підкреслив, що Франція “відмовиться від будь-якої демілітаризації української армії”, вважаючи це важливою частиною будь-якої майбутньої архітектури.
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