Суд відхилив апеляційну скаргу московського патріархату та зобов’язав їх покинути Успенський собор у Володимирі





Дане рішення прокоментував народний депутат України Ігор Гузь, назвавши його перемогою, пише



«Апеляційний суд у Рівному прийняв важливе рішення – виселити представників московської церкви з Успенського собору у Володимирі. Це черговий крок до справедливості, на який чекали тисячі українців!



Очікую, що найближчим часом правоохоронні органи та відповідні державні структури забезпечать виконання цього рішення і передадуть святиню від московської церкви державі. Дуже не хотів би, щоб під час війни з окупантом хтось намагався чинити спротив цьому процесу» , – йдеться у повідомленні.



Він звернувся до голови ВЦА, СБУ та поліції із закликом забезпечити виконання судового рішення, бо українці мають право молитися у своїх святинях без впливу московської агентури.



Парламентар сподівається, що вже незабаром у стінах Успенського собору пролунає молитва з вуст митрополита Епіфанія.



Як проходив розгляд справи у рівненському апеляційному суді

Головуючим був суддя Михайло Петухов. До колегії входили також судді Алла Гудак та Ганна Олексюк. Представники Феміди заслухали обидві сторони.



Скаржників – УПЦ МП представляла адвокатка Катерина Пегза. Її доводи не змінилися з час розгляду Волинського господарського суду. Вона апелювала до того, що між УПЦ мп та Волинською ОВА був укладений договір оренди на користування комплексом споруд Успенського собору у Володимирі.



Сторону позивача представляв головний спеціаліст-юрисконсульт юридичного управління Волинської обласної державної адміністрації Олександр Гарнола. Він наполягав на тому, що між УПЦ мп та ОДА був укладений саме договір про безоплатне користування, який закінчився 1-го липня 2024 року. Тож наразі представники московського патріархату займають приміщення незаконно. Як третя особа, прибув керівник історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» Володимир Пикалюк.



Заслухавши обидві сторони, суд ухвалив апеляційну скаргу Релігійної громади Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ залишити без задоволення.



Як розвивалися події



Нагадаємо, 12-го листопада минулого року у Господарському суді Волинської області відбулося чергове засідання щодо розірвання договору безоплатного користування комплексом споруд Успенського собору у Володимирі релігійною організацією УПЦ мп з Волинською обласною держадміністрацією. Суд постановив договір з московським патріархатом не продовжувати, їхнім представникам звільнити комплекс споруд Успенського собору та стягнути з релігійної організації 3 тисячі грн судового збору. Однак Володимир-Волинська єпархія, яка нині займає комплекс споруд Успенського собору незаконно, намагається знайти будь-який спосіб, щоб залишитися у святині, тож вони подали апеляцію на рішення Волинського суду, яку розглядають у Рівному.



Раніше 1-го липня минулого року закінчився договір безоплатного користування релігійною організацією Володимир-Волинської єпархії УПЦ мп пам’яткою архітектури – комплексом споруд Успенського собору у Володимирі. Проте добровільно вони не захотіли покидати святиню. Тож наразі, прихильники УПЦ мп займають пам’ятку архітектури незаконно. Вони і досі спокійно ходять в собор, слухають проповіді та пропаганду на зросійщеній старослов’янській мові. 29-го липня Волинська обласна військова адміністрація, на вимогу нардепа Ігоря Гузя та ще 18 парламентарів, нарешті подала позовну заяву до Господарського суду Волинської області, щоб зобов’язати релігійну громаду УПЦ мп повернути та звільнити культові споруди Успенського собору у Володимирі.



Однак московський патріархат покидати володимирську святиню не захотів і, щоб якомога довше затягнути процес, подав апеляційну скаргу до Рівненського суду. І ми вже знаємо, як ця справа закінчилася.



БУГ слідкуватиме за подальшим розвитком подій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 11-го березня у Північно-західному апеляційному господарському суді міста Рівне відбулося друге засідання щодо розгляду апеляційної скарги представників УПЦ мп, які не хочуть покидати приміщення Успенського собору у Володимирі і намагаються, якомога довше затягнути процес. Суд відхилив апеляційну скаргу московського патріархату та зобов’язав їх покинути святиню.Дане рішення прокоментував народний депутат України, назвавши його перемогою, пише БУГ «Апеляційний суд у Рівному прийняв важливе рішення – виселити представників московської церкви з Успенського собору у Володимирі. Це черговий крок до справедливості, на який чекали тисячі українців!Очікую, що найближчим часом правоохоронні органи та відповідні державні структури забезпечать виконання цього рішення і передадуть святиню від московської церкви державі. Дуже не хотів би, щоб під час війни з окупантом хтось намагався чинити спротив цьому процесу» , – йдеться у повідомленні.Він звернувся до голови ВЦА, СБУ та поліції із закликом забезпечити виконання судового рішення, бо українці мають право молитися у своїх святинях без впливу московської агентури.Парламентар сподівається, що вже незабаром у стінах Успенського собору пролунає молитва з вуст митрополита Епіфанія.Як проходив розгляд справи у рівненському апеляційному судіГоловуючим був суддя. До колегії входили також суддіта. Представники Феміди заслухали обидві сторони.Скаржників – УПЦ МП представляла адвокатка. Її доводи не змінилися з час розгляду Волинського господарського суду. Вона апелювала до того, що між УПЦ мп та Волинською ОВА був укладений договір оренди на користування комплексом споруд Успенського собору у Володимирі.Сторону позивача представляв головний спеціаліст-юрисконсульт юридичного управління Волинської обласної державної адміністрації Олександр Гарнола. Він наполягав на тому, що між УПЦ мп та ОДА був укладений саме договір про безоплатне користування, який закінчився 1-го липня 2024 року. Тож наразі представники московського патріархату займають приміщення незаконно. Як третя особа, прибув керівник історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир»Заслухавши обидві сторони, суд ухвалив апеляційну скаргу Релігійної громади Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ залишити без задоволення.Нагадаємо, 12-го листопада минулого року у Господарському суді Волинської області відбулося чергове засідання щодо розірвання договору безоплатного користування комплексом споруд Успенського собору у Володимирі релігійною організацією УПЦ мп з Волинською обласною держадміністрацією. Суд постановив договір з московським патріархатом не продовжувати, їхнім представникам звільнити комплекс споруд Успенського собору та стягнути з релігійної організації 3 тисячі грн судового збору. Однак Володимир-Волинська єпархія, яка нині займає комплекс споруд Успенського собору незаконно, намагається знайти будь-який спосіб, щоб залишитися у святині, тож вони подали апеляцію на рішення Волинського суду, яку розглядають у Рівному.Раніше 1-го липня минулого року закінчився договір безоплатного користування релігійною організацією Володимир-Волинської єпархії УПЦ мп пам’яткою архітектури – комплексом споруд Успенського собору у Володимирі. Проте добровільно вони не захотіли покидати святиню. Тож наразі, прихильники УПЦ мп займають пам’ятку архітектури незаконно. Вони і досі спокійно ходять в собор, слухають проповіді та пропаганду на зросійщеній старослов’янській мові. 29-го липня Волинська обласна військова адміністрація, на вимогу нардепа Ігоря Гузя та ще 18 парламентарів, нарешті подала позовну заяву до Господарського суду Волинської області, щоб зобов’язати релігійну громаду УПЦ мп повернути та звільнити культові споруди Успенського собору у Володимирі.Однак московський патріархат покидати володимирську святиню не захотів і, щоб якомога довше затягнути процес, подав апеляційну скаргу до Рівненського суду. І ми вже знаємо, як ця справа закінчилася.БУГ слідкуватиме за подальшим розвитком подій.

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