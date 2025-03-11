На тлі переговорів із США у Зеленського назвали три умови для досягнення миру
Сьогодні, 15:32
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав три головні "критично важливі" умови для Європи і США, включно з політичним і фінансовим тиском на Росію, виконання яких дозволить забезпечити тривалий мир в Україні.
Про це йдеться у колонці Єрмака у британському виданні The Guardian, пише Українська правда.
"По-перше, Україні мають бути надані гарантії безпеки, які забезпечать довіру до майбутньої угоди про припинення вогню. По-друге, Європа повинна діяти рішуче, щоб посилити і збільшити санкції проти Росії. І, по-третє, Європа повинна взяти під контроль заморожені російські активи, щоб забезпечити подальшу і більшу підтримку України", - йдеться в повідомленні.
За словами очільника ОП, засідання Європейської ради минулого тижня доводить, що Європа, коли вона об'єднана, може взяти під контроль власну безпеку і долю.
"Саме зацікавленість у міцній європейській безпеці спонукає Україну наполягати на виконанні цих умов. Десятирічну агресію Москви проти України не можна сприймати легковажно - лідери Європи визнають це, і ми закликаємо їх у цей критичний час виконати багатообіцяючі домовленості, досягнуті в Брюсселі минулого четверга.
4 березня президент Володимир Зеленський заявив, що першими етапами наближення надійного миру в Україні можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі та на морі, за умови, якщо Росія зробить те ж саме.
Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Британії Кір Стармер запропонували встановити перемир'я в Україні строком на один місяць: "у повітрі, на морі і в енергетиці", - йдеться вповідомленні.
11 березня у місті Джидда Саудівської Аравії розпочалися переговори між делегаціями України та США щодо врегулювання війни з Росією.
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Про це йдеться у колонці Єрмака у британському виданні The Guardian, пише Українська правда.
"По-перше, Україні мають бути надані гарантії безпеки, які забезпечать довіру до майбутньої угоди про припинення вогню. По-друге, Європа повинна діяти рішуче, щоб посилити і збільшити санкції проти Росії. І, по-третє, Європа повинна взяти під контроль заморожені російські активи, щоб забезпечити подальшу і більшу підтримку України", - йдеться в повідомленні.
За словами очільника ОП, засідання Європейської ради минулого тижня доводить, що Європа, коли вона об'єднана, може взяти під контроль власну безпеку і долю.
"Саме зацікавленість у міцній європейській безпеці спонукає Україну наполягати на виконанні цих умов. Десятирічну агресію Москви проти України не можна сприймати легковажно - лідери Європи визнають це, і ми закликаємо їх у цей критичний час виконати багатообіцяючі домовленості, досягнуті в Брюсселі минулого четверга.
4 березня президент Володимир Зеленський заявив, що першими етапами наближення надійного миру в Україні можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі та на морі, за умови, якщо Росія зробить те ж саме.
Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Британії Кір Стармер запропонували встановити перемир'я в Україні строком на один місяць: "у повітрі, на морі і в енергетиці", - йдеться вповідомленні.
11 березня у місті Джидда Саудівської Аравії розпочалися переговори між делегаціями України та США щодо врегулювання війни з Росією.
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