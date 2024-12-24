Відпочинок в Туреччині 2025: раннє бронювання з онлайн турагенцією АНЕКС Тур





Топові готелі Туреччини розпродують номери саме у сезон раннього бронювання

Ті самі гранд-готелі все включено з величезною територією, широкими пляжами, сучасним дизайном та оснащенням номерів, чудовими відгуками туристів. Популярністю також користуються недорогі готелі та апарт-готелі на морських курортах Туреччини у кроковій доступності від пляжів. До початку купального сезону найкращі готелі Белека, Бодрума, Мармариса, Кемера та Аланії зникають із туристичних каталогів: усі номери викуплені.



Найпопулярніші концепції турецьких готелів все включено:



Сімейні концепції. У готелі працює мініклуб, є дитячі ігрові майданчики та басейни для малюків. Сімейні турецькі готелі екстракласу включають у ціну проживання розваги в аквапарках, дитяче меню в ресторанах, прокат колясок, дитячі екскурсії та артстудія.

Готелі для дорослих. Гостей до 12 чи 16 років не приймають. У Туреччині готелі для дорослих пропонують два формати відпочинку: молодіжний з дискотеками та пінними вечірками та абсолютний релакс.



За допомогою системи раннього бронювання завбачливі туристи можуть заздалегідь забезпечити сімейний відпочинок чи святкування ювілею на улюбленому курорті у готелях із максимальними рейтингами.

Путівки до Туреччини за системою раннього бронювання коштують на 20-50% дешевше

У системі раннього бронювання туристи обирають два типи путівок, у кожного свої переваги.



Програма «тільки проживання» пропонує бронювання номера в готелі високого класу з дуже відчутною знижкою. Дістатися готелю на власному авто або лоукостером – особисте рішення туриста. При ранньому бронюванні ціна путівки на тиждень відпочинку двох дорослих туристів з проживанням в апарт-готелях Кушадаси, Сіде або Аланії стартує від 12,5 тис. грн, це дешевше за гарячі тури.



Популярна пакетна пропозиція раннього бронювання турів до Туреччини включає:



проживання в готелі (їжа, смаколики та напої згідно з концепцією);

авіапереліт із безпечного європейського аеропорту або проїзд наземним транспортом з українських обласних центрів;

трансфер групи туристів у супроводі гіда до турецького готелю та назад до аеропорту;

туристичну страховку.

Раннє бронювання дозволяє купити пакетний тур із перельотом на тиждень відпочинку двох дорослих туристів у Кемері, Аланії, Бодрумі, Мармарисі за ціною від 35-40 тис. грн. Путівки в готелі екстра-класу (перша лінія, ультра все включено, пляж, басейни, аквапарки, висококласний сервіс) у Фетхіє, Кушадаси, Бодрумі за умови купівлі у сезон раннього бронювання коштують 80-120 тис. грн на двох. На початок сезону номерів у таких готелях або не буде, або ціна зросте вдвічі.



Гнучкі умови раннього бронювання турів до Туреччини

При купівлі туру ціна путівки фіксується, це важливо для планування бюджету відпустки. У разі відмови від путівок туроператори передбачають умови повного чи часткового повернення коштів, дозволяють провести заміну складу групи чи бронювання нового туру. Умови придбання туру в сезон раннього бронювання у туроператорів відрізняються. Онлайн турагенція АНЕКС Тур допомагає розібратися в нюансах раннього бронювання путівок на відпочинок у Туреччині сезону 2025 року клієнтам з усіх регіонів України.







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