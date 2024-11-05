У селищі на Волині укріпили берег річки Прип'ять, щоб запобігти руйнуванню дороги





Аварію ліквідували, 50 метрів берега укріпили, розповів Ростислав Кравчук.



З його слів, над ліквідацією працювали 6 працівників Прип’ятської експлуатаційної дільниці та залучалась спецтехніка, зокрема екскаватор та три вантажівки. Щоб укріпити берег, сплели спеціальний тин із лози та укріпили мішками з піском.



Для відновлення дороги завезено 120 метрів кубічних ґрунту.



Вартість робіт важко прорахувати, каже Ростислав Кравчук. Гроші на ці потреби використали з бюджету Регіонального офісу водних ресурсів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На початку березня під час проходження льодоходу на магістральному каналі річки Прип’ять, що у центральному паку селища Ратне, був розмитий берег та пошкоджена ділянка ґрунтової дороги.Аварію ліквідували, 50 метрів берега укріпили, розповів Суспільному 11 березня заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів в областіЗ його слів, над ліквідацією працювали 6 працівників Прип’ятської експлуатаційної дільниці та залучалась спецтехніка, зокрема екскаватор та три вантажівки. Щоб укріпити берег, сплели спеціальний тин із лози та укріпили мішками з піском.Для відновлення дороги завезено 120 метрів кубічних ґрунту.Вартість робіт важко прорахувати, каже Ростислав Кравчук. Гроші на ці потреби використали з бюджету Регіонального офісу водних ресурсів.

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