У селищі на Волині укріпили берег річки Прип'ять, щоб запобігти руйнуванню дороги

У селищі на Волині укріпили берег річки Прип'ять, щоб запобігти руйнуванню дороги
На початку березня під час проходження льодоходу на магістральному каналі річки Прип’ять, що у центральному паку селища Ратне, був розмитий берег та пошкоджена ділянка ґрунтової дороги.

Аварію ліквідували, 50 метрів берега укріпили, розповів Суспільному 11 березня заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів в області Ростислав Кравчук.

З його слів, над ліквідацією працювали 6 працівників Прип’ятської експлуатаційної дільниці та залучалась спецтехніка, зокрема екскаватор та три вантажівки. Щоб укріпити берег, сплели спеціальний тин із лози та укріпили мішками з піском.

Для відновлення дороги завезено 120 метрів кубічних ґрунту.
У селищі на Волині укріпили берег річки Прип'ять, щоб запобігти руйнуванню дороги

Вартість робіт важко прорахувати, каже Ростислав Кравчук. Гроші на ці потреби використали з бюджету Регіонального офісу водних ресурсів.

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Теги: Прип'ять, дорога
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