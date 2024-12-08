Український військовий врятував людину під час відпустки у Венеції





Про це він розповів у своєму акаунті в соцмереж Х.



Інцидент стався 10 березня у Венеції. За інформацією італійських ЗМІ, хлопець північноафриканського походження дістав ножове поранення від свого однолітка в центрі міста. За кілька хвилин до цього між ними спалахнула суперечка.







Український військовий на ім’я Яніс служить розвідником у Третій окремій штурмовій бригаді ЗСУ. Наразі він перебуває у відпустці в Італії та випадково став свідком інциденту. Із собою Яніс мав аптечку IFAK та турнікети й швидко надав допомогу пораненому хлопцю.



«Хлопець мав множинні ножові поранення, одне становило особливу загрозу для життя — на лівій нозі вище коліна. Перехожі намагалися зупинити кровотечу, але не вийняли речей з кишені, тому їм це не вдалося», — розповів Яніс.



Військовий дістав з кишені пораненого всі речі, які заважали надати допомогу, та наклав турнікет. Після цього прибули поліцейські та медики, які далі займалися пораненим. Яніс впевнений, що за ті 10 хвилин до приїзду медиків хлопець би стік кров’ю без допомоги.



Яніс додав, що завжди скрізь бере із собою аптечку, навіть на відпочинку. «Попри те, що навіть рідні іноді кажуть, що це зайве місце займає в багажу, можливо, не варто брати. Але життя доводить, що це необхідно», — підкреслює він.

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