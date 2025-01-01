Путін не планує йти на поступки в питаннях територій, миротворців та нейтралітету України, - Bloomberg

Путін не планує йти на поступки в питаннях територій, миротворців та нейтралітету України, - Bloomberg
Глава рф володимир путін не планує йти на поступки в питаннях територій, миротворців та нейтралітету України.

Про це пише Bloomberg із посиланням на західних чиновників, повідомляє Громадське.

Крім цього, за словами цих посадовців, путін свідомо висуває максималістські вимоги, які навряд чи прийме Україна та європейські країни. Якщо його умови не виконають, він буде готовий продовжувати війну.

Як зазначили співрозмовники агентства, оцінка намірів путіна викликає сумнів у тому, чи справді російський лідер хоче мирно врегулювати війну в Україні. У Bloomberg також зазначили, що це суперечить поглядам президента США Дональда Трампа, котрий казав, що путін хоче миру.

Позиція росії щодо мирних переговорів

У лютому в кремлі передбачали два окремі діалоги в межах майбутніх мирних переговорів — двосторонній із США та окремо ще один із залученням України. Водночас росіяни вважали, що говорити про участь Європейського Союзу чи Китаю тобі було «ще зарано».

Проте наприкінці лютого міністр закордонних справ рф Сергій Лавров заявив, що росія готова до переговорів і з Україною, і з Європою, однак наголосив: активні бойові дії росія завершить тільки тоді, якщо результати переговорів будуть її задовольняти. Він також підкреслював, що Україна не повинна вступати у НАТО, а гарантії цього мають бути «залізобетонними».

У березні було відомо про те, росія може погодитися на тимчасове припинення вогню у війні проти України. А втім, це може трапитися лише за умови розуміння того, якими будуть «рамкові принципи» остаточної мирної угоди, писали у Bloomberg, покликаючись на власні джерела.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Біля залізничного вокзалу в Івано-Франківську пролунав вибух, є загиблі
Сьогодні, 20:00
Путін не планує йти на поступки в питаннях територій, миротворців та нейтралітету України, - Bloomberg
Сьогодні, 19:02
Історія бійця зі 100 ОМБр Волині та кота Бенжаміна, який «ходить в СЗЧ»
Сьогодні, 18:32
Український військовий врятував людину під час відпустки у Венеції
Сьогодні, 17:14
У лісі підпалили шини та суху траву: двом волинянам повідомили про підозру
Сьогодні, 16:44
Схожі новини
Історія бійця зі 100 ОМБр Волині та кота Бенжаміна, який «ходить в СЗЧ» Історія бійця зі 100 ОМБр Волині та кота Бенжаміна, який «ходить в СЗЧ»
Сьогодні, 18:32
На тлі переговорів із США у Зеленського назвали три умови для досягнення миру На тлі переговорів із США у Зеленського назвали три умови для досягнення миру
Сьогодні, 15:32
Масована атака по росії: у Генштабі розповіли, які об'єкти вдалося уразити Масована атака по росії: у Генштабі розповіли, які об'єкти вдалося уразити
Сьогодні, 14:49
Паризький оборонний форум: Франція закликає відмовитися від закликів демілітаризувати Україну Паризький оборонний форум: Франція закликає відмовитися від закликів демілітаризувати Україну
Сьогодні, 13:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Біля залізничного вокзалу в Івано-Франківську пролунав вибух, є загиблі
Сьогодні, 20:00
 0
Путін не планує йти на поступки в питаннях територій, миротворців та нейтралітету України, - Bloomberg
Сьогодні, 19:02
 0
Історія бійця зі 100 ОМБр Волині та кота Бенжаміна, який «ходить в СЗЧ»
Сьогодні, 18:32
 0
Український військовий врятував людину під час відпустки у Венеції
Сьогодні, 17:14
 0
У лісі підпалили шини та суху траву: двом волинянам повідомили про підозру
Сьогодні, 16:44
 0
Медіа
відео
1/8