Путін не планує йти на поступки в питаннях територій, миротворців та нейтралітету України, - Bloomberg

володимир путін не планує йти на поступки в питаннях територій, миротворців та нейтралітету України.



Про це пише Bloomberg із посиланням на західних чиновників, повідомляє



Крім цього, за словами цих посадовців, путін свідомо висуває максималістські вимоги, які навряд чи прийме Україна та європейські країни. Якщо його умови не виконають, він буде готовий продовжувати війну.



Як зазначили співрозмовники агентства, оцінка намірів путіна викликає сумнів у тому, чи справді російський лідер хоче мирно врегулювати війну в Україні. У Bloomberg також зазначили, що це суперечить поглядам президента США Дональда Трампа, котрий казав, що путін хоче миру.



Позиція росії щодо мирних переговорів



У лютому в кремлі передбачали два окремі діалоги в межах майбутніх мирних переговорів — двосторонній із США та окремо ще один із залученням України. Водночас росіяни вважали, що говорити про участь Європейського Союзу чи Китаю тобі було «ще зарано».



Проте наприкінці лютого міністр закордонних справ рф Сергій Лавров заявив, що росія готова до переговорів і з Україною, і з Європою, однак наголосив: активні бойові дії росія завершить тільки тоді, якщо результати переговорів будуть її задовольняти. Він також підкреслював, що Україна не повинна вступати у НАТО, а гарантії цього мають бути «залізобетонними».



У березні було відомо про те, росія може погодитися на тимчасове припинення вогню у війні проти України. А втім, це може трапитися лише за умови розуміння того, якими будуть «рамкові принципи» остаточної мирної угоди, писали у Bloomberg, покликаючись на власні джерела.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Глава рфне планує йти на поступки в питаннях територій, миротворців та нейтралітету України.Про це пише Bloomberg із посиланням на західних чиновників, повідомляє Громадське Крім цього, за словами цих посадовців, путін свідомо висуває максималістські вимоги, які навряд чи прийме Україна та європейські країни. Якщо його умови не виконають, він буде готовий продовжувати війну.Як зазначили співрозмовники агентства, оцінка намірів путіна викликає сумнів у тому, чи справді російський лідер хоче мирно врегулювати війну в Україні. У Bloomberg також зазначили, що це суперечить поглядам президента США Дональда Трампа, котрий казав, що путін хоче миру.У лютому в кремлі передбачали два окремі діалоги в межах майбутніх мирних переговорів — двосторонній із США та окремо ще один із залученням України. Водночас росіяни вважали, що говорити про участь Європейського Союзу чи Китаю тобі було «ще зарано».Проте наприкінці лютого міністр закордонних справ рф Сергій Лавров заявив, що росія готова до переговорів і з Україною, і з Європою, однак наголосив: активні бойові дії росія завершить тільки тоді, якщо результати переговорів будуть її задовольняти. Він також підкреслював, що Україна не повинна вступати у НАТО, а гарантії цього мають бути «залізобетонними».У березні було відомо про те, росія може погодитися на тимчасове припинення вогню у війні проти України. А втім, це може трапитися лише за умови розуміння того, якими будуть «рамкові принципи» остаточної мирної угоди, писали у Bloomberg, покликаючись на власні джерела.

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