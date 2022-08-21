Біля залізничного вокзалу в Івано-Франківську пролунав вибух, є загиблі





Про інцидент повідомили в Нацполіції регіону, - пише

Повідомлення про вибухи на вулиці Привокзальна надійшли до поліції близько 18:30. Правоохоронці з'ясували, що відбулися два вибухи поблизу багатоквартирних будинків.



Станом на 19:30 відомо про трьох постраждалих, на місці працюють відповідні служби, встановлюються всі обставини надзвичайної події, зазначили у Нацполіції.



Голова обласної військової адміністрації Світлана Оніщук повідомила, що внаслідок одного з вибухів загорілася покрівля багатоповерхівки. На місці працюють вогнеборці.



Мер міста Руслан Марцінків повідомив, що на місці є загиблі, а за попередніми даними, причина вибуху – вибухівка.



"Також поруч стався вибух у квартирі і зайнялась пожежа. Причини вибуху встановлюються", – додав він.



В Укрзалізниці підтвердили, що вибухи сталися за межами вокзалу, було чутно лише їх звуки. Пасажири та працівники вокзалу не постраждали, поїзди курсують за графіком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ввечері 11 березня біля залізничного вокзалу в Івано-Франківську пролунали кілька вибухів, є постраждалі та, ймовірно, загиблі.Про інцидент повідомили в Нацполіції регіону, - пише Ліга.нет.

Повідомлення про вибухи на вулиці Привокзальна надійшли до поліції близько 18:30. Правоохоронці з'ясували, що відбулися два вибухи поблизу багатоквартирних будинків.Станом на 19:30 відомо про трьох постраждалих, на місці працюють відповідні служби, встановлюються всі обставини надзвичайної події, зазначили у Нацполіції.Голова обласної військової адміністраціїповідомила, що внаслідок одного з вибухів загорілася покрівля багатоповерхівки. На місці працюють вогнеборці.Мер міста Руслан Марцінків повідомив, що на місці є загиблі, а за попередніми даними, причина вибуху – вибухівка."Також поруч стався вибух у квартирі і зайнялась пожежа. Причини вибуху встановлюються", – додав він.В Укрзалізниці підтвердили, що вибухи сталися за межами вокзалу, було чутно лише їх звуки. Пасажири та працівники вокзалу не постраждали, поїзди курсують за графіком.

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