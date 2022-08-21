Біля залізничного вокзалу в Івано-Франківську пролунав вибух, є загиблі

Біля залізничного вокзалу в Івано-Франківську пролунав вибух, є загиблі
Ввечері 11 березня біля залізничного вокзалу в Івано-Франківську пролунали кілька вибухів, є постраждалі та, ймовірно, загиблі.

Про інцидент повідомили в Нацполіції регіону, - пише Ліга.нет.

Повідомлення про вибухи на вулиці Привокзальна надійшли до поліції близько 18:30. Правоохоронці з'ясували, що відбулися два вибухи поблизу багатоквартирних будинків.

Станом на 19:30 відомо про трьох постраждалих, на місці працюють відповідні служби, встановлюються всі обставини надзвичайної події, зазначили у Нацполіції.

Голова обласної військової адміністрації Світлана Оніщук повідомила, що внаслідок одного з вибухів загорілася покрівля багатоповерхівки. На місці працюють вогнеборці.

Мер міста Руслан Марцінків повідомив, що на місці є загиблі, а за попередніми даними, причина вибуху – вибухівка.

"Також поруч стався вибух у квартирі і зайнялась пожежа. Причини вибуху встановлюються", – додав він.

В Укрзалізниці підтвердили, що вибухи сталися за межами вокзалу, було чутно лише їх звуки. Пасажири та працівники вокзалу не постраждали, поїзди курсують за графіком.

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Теги: Івано-Франківськ, вибух, смерть
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