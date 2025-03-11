Завершилися переговори у Джидді: Україна погодилася на тимчасове припинення вогню





Про це йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді, - пише



"Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру", - йдеться у заяві.



В заяві вказується, що делегації обговорювали важливість під час такого припинення вогню обміну військовополоненими, звільнення утримуваних цивільних осіб та поверненням примусово переміщених українських дітей.



Делегації також погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України.



"Сполучені Штати зобов’язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії. Українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу", - йдеться у повідомленні.



Також президенти США та України "домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання й безпеку України".



В заяві також вказано, що США скасовують паузу у військовій допомозі та обміні розвідданими з Україною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час переговорів в Саудівській Аравії Україна заявила про готовність запровадження 30-денного режиму припинення вогню, за умови, якщо Росія також буде його дотримуватись.Про це йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді, - пише "Українська правда" "Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру", - йдеться у заяві.В заяві вказується, що делегації обговорювали важливість під час такого припинення вогню обміну військовополоненими, звільнення утримуваних цивільних осіб та поверненням примусово переміщених українських дітей.Делегації також погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України."Сполучені Штати зобов’язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії. Українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу", - йдеться у повідомленні.Також президенти США та України "домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання й безпеку України".В заяві також вказано, що США скасовують паузу у військовій допомозі та обміні розвідданими з Україною.

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