Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 березня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 березня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 12 березня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 15-17° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці дощ, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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