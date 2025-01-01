Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 березня
Сьогодні, 20:15
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 березня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 12 березня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 15-17° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці дощ, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 12 березня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 15-17° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці дощ, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18° тепла.
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