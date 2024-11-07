На Донеччині помер воїн з Волині Микола Тимощук

Ще одна трагічна звістка про втрату воїна-краянина надійшла на Волинь. У скорботі - Доросинівська громада.Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці."9 березня 2025 року, в районі населеного пункту Олексієво-Дружківка Донецької області, помер солдат з села Доросині,, 1976 року народження", - йдеться у дописі на сторінці громади.12 березня 2025 року, орієнтовно о 11:30 год. біля меморіалу пам'яті загиблим воїнам - землякам, відбудеться прощання з військовослужбовцем.Поховають Героя на місцевому кладовищі.На території громади оголошена триденна жалоба з 11-13 березня.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.