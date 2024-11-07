На Донеччині помер воїн з Волині Микола Тимощук

На Донеччині помер воїн з Волині Микола Тимощук
Ще одна трагічна звістка про втрату воїна-краянина надійшла на Волинь. У скорботі - Доросинівська громада.

Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.

"9 березня 2025 року, в районі населеного пункту Олексієво-Дружківка Донецької області, помер солдат з села Доросині, ТИМОЩУК МИКОЛА ІВАНОВИЧ, 1976 року народження", - йдеться у дописі на сторінці громади.

12 березня 2025 року, орієнтовно о 11:30 год. біля меморіалу пам'яті загиблим воїнам - землякам, відбудеться прощання з військовослужбовцем.

Поховають Героя на місцевому кладовищі.

На території громади оголошена триденна жалоба з 11-13 березня.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.

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Теги: Волинь, Доросині, війна, смерть, Микола Тимощук
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