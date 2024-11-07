На Донеччині помер воїн з Волині Микола Тимощук
Сьогодні, 21:42
Ще одна трагічна звістка про втрату воїна-краянина надійшла на Волинь. У скорботі - Доросинівська громада.
Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.
"9 березня 2025 року, в районі населеного пункту Олексієво-Дружківка Донецької області, помер солдат з села Доросині, ТИМОЩУК МИКОЛА ІВАНОВИЧ, 1976 року народження", - йдеться у дописі на сторінці громади.
12 березня 2025 року, орієнтовно о 11:30 год. біля меморіалу пам'яті загиблим воїнам - землякам, відбудеться прощання з військовослужбовцем.
Поховають Героя на місцевому кладовищі.
На території громади оголошена триденна жалоба з 11-13 березня.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.
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Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.
"9 березня 2025 року, в районі населеного пункту Олексієво-Дружківка Донецької області, помер солдат з села Доросині, ТИМОЩУК МИКОЛА ІВАНОВИЧ, 1976 року народження", - йдеться у дописі на сторінці громади.
12 березня 2025 року, орієнтовно о 11:30 год. біля меморіалу пам'яті загиблим воїнам - землякам, відбудеться прощання з військовослужбовцем.
Поховають Героя на місцевому кладовищі.
На території громади оголошена триденна жалоба з 11-13 березня.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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