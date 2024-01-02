У Луцьку новобранці–прикордонники склали військову присягу. ФОТО

У Луцьку новобранці–прикордонники склали військову присягу. ФОТО
Новобранці Волинського прикордонного загону урочисто присягнули на вірність Українському народові та пообіцяли обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість.

Серед рекрутів, які склали військову присягу, чимало і мобілізованих, і контрактників, - йдеться на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Зокрема, вирішила укласти контракт із Держприкордонслужбою і 40-річна Ганна з Устилуга. Жінка понад 16 років пропрацювала діловодом у місцевій лікарні, згодом потрапила під скорочення штату, а зараз вирішила долучитися до лав ДПСУ. За словами військовослужбовиці, за тиждень у загоні вона вже освоїла тактичну медицину, навчилася збирати та розбирати зброю, пройшла бойові стрільби, і ні на мить не пошкодувала, що обрала цей шлях.
У Луцьку новобранці–прикордонники склали військову присягу. ФОТО


З настановами та порадами до оборонців держрубежу звернувся офіцер-прикордонник, а капелани благословили на сумлінну службу й помолилися за воїнів.
У Луцьку новобранці–прикордонники склали військову присягу. ФОТО
У Луцьку новобранці–прикордонники склали військову присягу. ФОТО


Далі на прикордонників чекає проходження курсу базової військової підготовки, а згодом вони відправляться у свої підрозділи, де виконуватимуть завдання з охорони та оборони кордону.

"Якщо і ви бажаєте долучитися до дружньої родини прикордонників та підписати контракт на проходження служби в підрозділах охорони кордону ДПСУ, то звертайтеся до відділу рекрутингу Волинського прикордонного загону за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6 або ж телефонуйте за номером телефону", - йдеться у дописі на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

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Теги: Волинь, Західне регіональне управління Держприкордонс, присяга
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