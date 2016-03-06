Вибухи в Івано-Франківську: повідомили деталі

Вибухи в Івано-Франківську: повідомили деталі
Ввечері вівторка, 11 березня, в Івано-Франківську один за одним пролунало два вибухи на Привокзальній площі. На момент публікації відомо про одного неповнолітнього загиблого та трьох поранених.

Про це повідомили у поліції, - пише ТСН.

За інформацією, наданою правоохоронцями, в обох випадках вибухнули невідомі предмети. Один вибух стався на даху житлового будинку, що спричинило пожежу.

Другий невідомий предмет вибухнув біля під'їзду багатоквартирного будинку, коли поруч були люди. Наразі поліція не надала детальної інформації про загиблу дитину чи стан поранених людей. Слідчі дії на місці вибуху тривають.

Нагадаємо, про вибух невідомого предмета повідомляли очевидці подій. Вони заперечили попередні повідомлення про вибух внаслідок витоку газу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Івано-Франківськ, вибух
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
12 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Вибухи в Івано-Франківську: повідомили деталі
11 березень, 23:14
У Луцьку новобранці–прикордонники склали військову присягу. ФОТО
11 березень, 22:27
На Донеччині помер воїн з Волині Микола Тимощук
11 березень, 21:42
США відновлюють обмін розвідданими та постачання військової допомоги Україні
11 березень, 21:10
Схожі новини
Біля залізничного вокзалу в Івано-Франківську пролунав вибух, є загиблі Біля залізничного вокзалу в Івано-Франківську пролунав вибух, є загиблі
11 березень, 20:00
В Івано-Франківській області в автомобіль депутата облради кинули гранату В Івано-Франківській області в автомобіль депутата облради кинули гранату
06 березень, 2016, 19:00
На Івано-Франківщині сільському голові кинули вибухівку на подвір'я На Івано-Франківщині сільському голові кинули вибухівку на подвір'я
01 грудень, 2015, 03:36
У Івано-Франківську - вибух в пологовому будинку: загинула людина У Івано-Франківську - вибух в пологовому будинку: загинула людина
05 лютий, 2015, 17:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
12 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Вибухи в Івано-Франківську: повідомили деталі
11 березень, 23:14
 0
У Луцьку новобранці–прикордонники склали військову присягу. ФОТО
11 березень, 22:27
 0
На Донеччині помер воїн з Волині Микола Тимощук
11 березень, 21:42
 0
США відновлюють обмін розвідданими та постачання військової допомоги Україні
11 березень, 21:10
 0
Медіа
відео
1/8